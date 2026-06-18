紐約曼哈頓地鐵上姦屍30分鐘 墨西哥非法移民獲刑5年

美國紐約曼哈頓地鐵去年發生恐怖姦屍案，44歲羅哈斯（Felix Rojas）發現車廂內有人倒地，竟當場脫褲子侵犯逾30分鐘。他周三被曼哈頓最高法院判處5年監禁，出獄後再接受15年監督。

案發於2025年4月8日，37歲受害者岡薩雷斯（Jorge Gonzalez）登上地鐵後失去知覺，倒臥在椅子上，至白廳街站（Whitehall Street station）附近死去。近3小時後，報住布碌崙的墨西哥籍被告羅哈斯登車，發現岡薩雷斯毫無反應，隨即上前搜索財物並侵犯，還將受害者搬到地上，強行脫下死者長褲姦。

作案後，羅哈斯拉起死者長褲，並好整以暇坐回長椅上以逃避追捕。未幾地鐵警察發現屍體，當時羅哈斯都還在車廂內。

案發3周後，羅哈斯發現當局公布了監視器畫面，便在兒子陪同下自首。他承認畫面中人「確是我」，但又堅稱「沒有做那種事」。他接受認罪協商，在庭審宣判時始終保持沉默。

羅哈斯自首時交出非美國護照，移民及海關執法局（ICE）發言人證實他是非法移民，曾多次企圖非法越過美墨邊境進入美國。