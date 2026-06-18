爸爸一拖二｜帶2女入女廁遭報警投訴 警霸氣力撐：你無做錯！

美國一名父親周末「一拖二」帶2名年幼女兒外出，期間經過加油站需要上廁所，他走入女廁照顧2個女兒，卻遭一名男子質問甚至報警投訴。然而，加油站職員和警員都力挺這位爸爸，表明「你沒做錯任何事！」反將報警男趕離加油站。



相關影片吸引超過1300萬次瀏覽，並引發熱烈討論，網民紛紛留言對育兒困境表達共鳴。

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「女孩入男廁才不安全」

《紐約郵報》報道，這名父親布羅德斯基（Tyler Brodsky）當時帶着兩個女兒，從佛州返回奧克拉荷馬州，途中經過阿拉巴馬州一個QuikTrip加油站，帶女兒上廁所。他認為讓年幼的女兒走入充滿成年男性和環境髒亂的男廁並不安全，決定帶女兒去女廁。

當時一位男顧客聽到家人控訴「有男人入女廁」，隨即找布羅德斯基理論，堅稱他應該將女兒交給女店員，女廁「沒有他的事」，並打電話報警。他擋在女廁門口，大聲向電話裏面的警員投訴。

其中一個女孩嚇到吃手、哭起來，布羅德斯基拿出手機做記錄，溫柔安撫女兒並幫她洗手。投訴男講了一分多鐘的電話，一度後退，此時女廁內一名旁觀的加油站女職員隨即關門，還幫忙拿擦手紙給女孩們。

獲旁人力撐感暖心

父女3人用完廁所後便離開，這位爸爸走入店內｜發現報警的人還未講完電話。他後來拍攝另一段影片，表示警方抵達現場後，跟他說「你沒做錯任何事」，反而要求報警男子離開加油站。

布羅德斯基說：「接下來發生的事情讓我印象深刻。」他指警察回頭和2個女兒們交談，確保她們感到安全，加油站店員還大方請女孩們吃雪糕，「他們真是太好了」。他說，他的女兒們現在「安全、快樂，一切都很好」。

不少網民留言反映有過類似的經歷，他回應道：「我們只是單純想照顧好孩子，確保他們安全。身為有2名女兒的父親，我在當下做出自認最好的決定」。