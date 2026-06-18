肺結核｜大阪40歲男子咳1年死亡 工作場所14人群聚感染

日本大阪市一名40餘歲男性死於肺結核，當局追蹤調查發現，死者工作場所等相關人士共有14人出現群聚感染，呼籲民眾若咳嗽等症狀持續2周以上，應盡早求診。

死亡男子自1年前開始出現咳嗽及咳痰等症狀，曾主訴胸痛及倦怠感，直至去年10月在醫療機構被診斷出患有肺結核，於確診約1個月後死亡。

相關新聞：18歲男生染肺結核強行出院 沒如期繼續治療被發強制隔離令

■有專家表示，耐藥性結核病病人只要按時服藥，一般沒有太大問題。

當局針對接觸者進行調查，發現職場等相關人員共有14人集體感染結核病。其中5人已發病，正在醫療機構接受治療。市政府正跟進其他曾與該男子接觸的疑似感染者，陸續進行檢測。

日媒報道指出，大阪市內肺結核感染人數呈下降趨勢，但前年全年仍有60人死亡。當局呼籲，若出現帶痰咳嗽、低燒、倦怠等症狀持續2周以上，應懷疑是結核病，並盡快求診。