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中日關係｜5月訪日中國內地遊客銳減6成 連跌6個月

即時國際
更新時間：16:58 2026-06-18 HKT
發佈時間：16:58 2026-06-18 HKT

中日緊張關係持續，赴日遊大幅降溫。日本官方最新公布，5月赴日的中國內地遊客人數同比大減60.4%，連續6個月低於去年同期，整體赴日的外國遊客人數同比下跌3.6%。

綜合日本共同社和日經中文網報道，日本國家旅遊局周三（17日）公布的數據顯示，5月訪日外國遊客人數為355萬9900人，同比下降3.6%，連續兩個月低於去年同期。其中，中國內地遊客人數降至31萬3000人，同比減少60.4%。

中日關係持續緊張，影響中國旅客赴日意願。路透社
中日關係持續緊張，影響中國旅客赴日意願。路透社

然而，儘管中國內地遊客大幅減少，來自韓國、中國台灣地區、中東及歐美的訪日遊客人數均有所增長。

數據顯示，韓國仍是日本最大遊客來源地，5月訪日人數達95萬1300人，同比增長15.2%，創下同期歷史新高；台灣以61萬6800人次位居第二，同比增長14.6%，同樣刷新同期紀錄。美國遊客人數為33萬3700人次，同比增長7%，排名第三；中國內地則降至第四。

歐洲市場方面，多個歐洲國家4月訪日人數低於去年同期，但5月恢復增長。其中，英國遊客同比增長6%；德國遊客增長18.8%。

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