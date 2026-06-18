G7峰會︱特朗普強調美印關係 大讚莫迪：五官精緻看起來溫柔像天使︱有片

美國總統特朗普周三（6月17日）與印度總理莫迪在法國見面，特朗普試圖表明，他與印度總理莫迪之間並無分歧。儘管兩國關係正受到貿易緊張局勢、石油制裁，以及近期美國軍事襲擊導致三名印度海員喪生等事件的考驗，特朗普熱情洋溢地稱莫迪是他的忠實朋友。

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特朗普「某個時候」將訪問印度

周三（6月17日），在G7峰會最後一天，兩人舉行了會晤。莫迪是應東道主法國總統馬克龍之邀，出席峰會的幾位國家領導人之一。

特朗普強調美印關係，同時大誇莫迪。法新社

特朗普強調美印關係，同時大誇莫迪。kirmizicizgitr@X

特朗普強調美印關係，同時大誇莫迪。kirmizicizgitr@X

特朗普在會面中否認美印之間存在任何問題，並多次盛讚莫迪，稱他是一位強硬的談判者。特普朗說，「我們的關係再好不過了。您也這麼認為嗎，先生？我想我們不可能更親密了。」

特朗普說完便伸手與莫迪握手，並補充道：「無論是他和我，還是我們兩國，而這段關係真的要從我們兩個人開始。」特朗普同時表示，他將在「未來的某個時候」訪問印度。

特朗普更對記者說：「你看看這個男人（莫迪）。我來告訴你吧，他長得實在太精緻了。他看起來那麼溫柔，簡直就像個天使一樣。」（原文：You look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful-looking man. He looks so nice, like an angel.）

輪到莫迪發言時，他直接提及近來國內的罷工事件，並指出有數十萬印度公民在世界各地的船隻上工作，其中包括在霍爾木茲海峽。莫迪在感謝特朗普促成結束伊朗戰爭的協議後表示：「他們的安全對我們至關重要。」

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就在一周前，美國封鎖霍爾木茲海峽阻礙石油運輸，期間一艘位於阿曼灣的油輪遭到襲擊，導致三名印度水兵身亡。印度外交部已就該起事件正式提出抗議。