世界盃2026︱土耳其30年講波名嘴調轉兩隊攻防5分鐘 遭國家電視台炒魷

2026美加墨世界盃賽事爆出重大播報失誤。6月15日進行的G組小組賽首戰，由伊朗隊對陣新西蘭隊，土耳其廣播電視公司（TRT）球評齊門（Murat Ekrem Çimen）在直播期間出現嚴重口誤。他在開場後的5分鐘內，將兩隊的攻守表現全數講反，把伊朗隊的攻勢說成新西蘭隊的，新西蘭隊的數據則講成伊朗隊的。賽後，TRT發表聲明，宣佈已將齊門踢出播報團隊，並將進一步調查。

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世界盃2026｜G組小組賽首戰伊朗隊對新西蘭隊。 路透社

官方電視台：錯誤無法接受

土耳其廣播電視公司（TRT）於17日深夜發表聲明，宣布涉事評論員已被踢出2026世界盃賽事的播報團隊並等候調查結果。TRT在聲明中表示：「對於這項失誤，我們向觀眾及社會大眾致歉。擁有超過30年體育播報經驗的人竟會犯下這樣的錯誤，對TRT來說無法接受。」

事實上，出生於安卡拉的齊門（Murat Ekrem Çimen），其廣播生涯始於1997年。他深耕電視及體育媒體行業多年，曾於Kanal A電視台擔任體育總監、體育協調員及經理等重要職位。憑藉豐富的體育廣播經驗，他於2008年加入土耳其廣播電視公司（TRT）擔任比賽解說員。

而土耳其廣播電視公司（TRT）是官方持有的土耳其國家廣播機構，為土耳其地區2026年世界盃足球賽的官方轉播商。