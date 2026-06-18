美國法院：孟晚舟證供可用於華為刑事訴訟

美國針對中國科技公司華為的訴訟持續。路透社報道，美國布魯克林聯邦法院當地時間周二（6月16日）裁定，華為高層孟晚舟在2021年與美國司法部達成延遲起訴協議中，曾表明公司在伊朗非法開展業務，這份供證可用於美國對華為進行的刑事訴訟。

孟晚舟曾被軟禁多年

華為創始人任正非女兒孟晚舟2018年在溫哥華轉機時，加拿大政府應美國政府發布的通緝令將她逮捕，事件引發中美加關係緊張。

美國檢方指控孟晚舟和華為就公司在伊朗的業務情況和合規性作出虛假陳述，誤導匯豐和其他銀行。

孟晚舟在加拿大被軟禁近3年，爭取不被引渡至美國受審。2021年9月，孟晚舟獲准在溫哥華進行遠程審訊，並與美國司法部達成延遲起訴協議，所面對的指控被撤銷，獲准返回中國。

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不過，針對華為的案件未了結。除誤導銀行等原有指控外，華為還被指盜竊商業機密和其他罪行。自2019年以來，美國政府一直限制華為獲得美國科技，指控華為公司從事威脅美國國家安全的活動。相關訴訟將於9月8日遴選陪審團人員。

美國檢方一直爭取在對華為的刑事訴訟中使用孟晚舟供證作為對華為不利的證據，美國布魯克林聯邦法院周二作出上述裁決。