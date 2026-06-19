英國HPV疫苗計劃湊效 年輕女性患者死亡率降至零

英國自2008年開始為學齡女童提供人類乳突病毒（HPV）疫苗，一項發表在醫學期刊《刺針》（The Lancet）的分析指出，英格蘭約有200人因為接種HPV疫苗而免於死亡。

倫敦瑪麗女王大學首席研究員薩西尼（Peter Sasieni）說：「想到僅僅一劑疫苗就能幾乎根除某種癌症，實在令人難以置信。」

美國邁阿密大學兒科醫生替十三歲女童接種HPV疫苗。

分析指出，在2020年至2024年間，20至24歲的女性子宮頸癌死亡病例為零，是首次連續5年無人死於子宮頸癌。若沒有接種疫苗，估計會有約23人死亡。

研究還發現，在12或13歲時接種HPV疫苗的兒童，如今在30歲前死於該疾病的風險已接近於零。在HPV疫苗接種運動展開之前，該年齡組每年約有20宗死亡案例。

子宮頸癌是英國女性中常見癌症第14位，每年約有3,300人確診，據信99%病例是由HPV引起。大多數 HPV 感染會自行痊癒且不會造成任何問題，但部分感染會導致細胞異常變化，並可能在數年後演變成癌症。

資助這項研究的英國癌症研究協會（Cancer Research UK）形容今次發現是「令人難以置信的里程碑」，但同時警告，英格蘭的疫苗接種率目前仍低於建議水準。

英國英國政府已承諾，將在2040年前消除子宮頸癌視為公共衛生問題。