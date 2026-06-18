G7閉幕｜特朗普：日本在高市早苗領導下表現得很好 她是我頭號粉絲︱有片

美國總統特朗普（Donald Trump）6月17日在參加完G7峰會後表示，日本首相高市早苗是世界各國領導人中最支持自己的「頭號粉絲」（Biggest Fan），更認為日本在她的帶領下「表現得非常好」。

日本未有參與美伊衝突

特朗普參加完G7峰會、在法國溫泉度假地埃維昂萊班（Evian-les-Bains）的記者會上發表上述言論，他還表示「日本做得非常好，我必須告訴你們，她（高市早苗）認為我做得非常出色，你們應該打電話問她，她也做得非常好」。

在特朗普被問及是否曾經要求其他G7成員派遣武裝部隊，參與霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的相關行動後，他才發表了上述言論。

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特朗普亦補充，「我問她（高市早苗）『你們想稍微參與一下（伊朗戰爭）嗎？』，我沒有極力勸說，但她說『不，我們不想參與』，沒有人想參與，最終我們自己與以色列和阿拉伯國家進行了合作」。

與其他G7成員國領導人不同，高市早苗一直避免就美伊戰爭和其他棘手問題批評特朗普。據悉，高市早苗今年3月於白宮與特朗普見面時曾稱讚他是「唯一能為世界帶來和平與繁榮的人」。