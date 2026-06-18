伊朗局勢｜一文看清2026美以伊衝突時間線與停戰備忘錄

中東局勢在2026年歷經多番驚濤駭浪後，在6月中下旬終於迎來重大轉機。巴基斯坦總理謝里夫在6月18日證實伊朗將重開霍爾木茲海峽、美國同步解除封鎖，這場牽動全球神經的美伊衝突總算看見和平曙光。回顧這場在2026年爆發的世紀衝突，雙方在軍事、外交與能源戰上多次激烈交鋒，本文特別整理2026美伊戰事的關鍵時間線，梳理這場改變地緣政治格局的衝突始末。

美以率先發起「史詩怒火行動」

2月28日，美國與以色列聯手對伊朗發動軍事打擊，時任伊朗最高領袖哈梅內伊及多名軍方高層在空襲中身亡。作為反擊，伊朗伊斯蘭革命衛隊發起「真實承諾-4」行動，向中東地區美軍基地和以色列境內目標發射導彈與無人機。

3月2日，黎巴嫩真主黨使用火箭和無人機，打擊了以色列海法地區以南的一處以軍導彈防禦基地。以色列國防軍隨即宣布，將在黎巴嫩全境展開對真主黨目標的打擊。

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3月初，伊朗發射導彈反擊以色列內坦亞市。法新社

3月初，德黑蘭受襲後，上空冒出大量濃煙。新華社

伊朗發射導彈反擊以色列內坦亞市。法新社

3月3日，美國國務院在3小時內連續發布6條撤離令，要求駐中東6國的美方非必要政府人員立即撤離。同時，伊朗方面表示霍爾木茲海峽已完全處於其控制之下，十多艘油輪在該海峽遭砲彈擊中。

3月初，美國國務院已向全球美國公民發佈安全警示。路透社

3月8日，伊朗專家會議推舉已故最高領袖哈梅內伊之子穆傑塔巴．哈梅內伊為伊朗新任最高領袖。

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伊朗新的最高領袖穆傑塔巴。

德黑蘭一個屏幕展示新領袖穆傑塔巴的肖像。路透社

伊朗革命衛隊已宣誓效忠穆傑塔巴。美聯社

3月10日至12日，伊朗使用精確導引導彈及超重型導彈打擊美以軍事基地。穆傑塔巴．哈梅內伊發表就任後首份聲明，明確表示不會放棄復仇，並將繼續封鎖霍爾木茲海峽，呼籲地區鄰國關閉美軍基地。

伊朗向特拉維夫發射一枚導彈。路透社

特拉維夫在以色列導彈襲擊下損毀，有汽車受損。法新社

3月13日，特朗普宣布，美軍對伊朗石油出口樞紐哈爾克島發動了猛烈轟炸，稱已「徹底摧毀島上所有軍事目標」，但暫未波及島上的石油設施。

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伊朗位於波斯灣北部的石油業重鎮哈爾克島。 美聯社

美軍聲稱摧毀伊朗多艘布雷船，圖為在該行動中一枚拋射物擊中伊朗海軍艦艇。

3月15日，伊朗外交部長阿拉格齊提出戰爭結束的兩個條件，即確保戰事徹底結束和要求對方支付賠償金，並明確霍爾木茲海峽不對美國及其盟友船隻開放。

伊朗高層相繼喪生

3月17日，特朗普在社群媒體發文稱，多數北約盟友不願參與對伊軍事行動，美國不再需要其幫助。同日，伊朗證實準軍事組織「動員窮人組織」指揮官吳拉姆-禮薩．蘇萊曼尼（Gholamreza Soleimani）在美以攻擊中喪生。

前「動員窮人組織」指揮官指揮官蘇萊曼尼被擊殺。法新社

3月18日，伊朗最高國家安全委員會秘書阿里．拉里賈尼（Ali Larijani）、情報部長伊斯梅爾．哈提卜（Esmail Khatib）均在美以空襲中遇害。

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伊朗國家最高安全官員拉里賈尼（Ali Larijani）在以色列的一次深夜空襲中喪生。美聯社

3月21日，美以聯合空襲了伊朗納坦茲鈾濃縮設施；伊朗隨即反擊，打擊了以色列南部城市迪莫納和阿拉德。特朗普隨後在社群媒體喊話伊朗，要求在48小時內開放霍爾木茲海峽，否則將摧毀其境內的發電廠。

納坦茲核設施是伊朗最敏感的軍事設施之一、也是最大的鈾濃縮中心。美聯社

3月22日，伊朗武裝部隊發表聲明，若美方襲擊伊朗發電廠，將全面關閉霍爾木茲海峽，並打擊地區內所有設有美軍基地國家的發電設施。

3月23日，特朗普稱美伊已進行「富有成效的對話」，決定將打擊伊朗發電站的時間推遲5天；但伊朗外交部明確否認雙方存在任何對話。

3月24日至25日，以媒稱，美國已透過第三方向伊朗轉交了包含15個要點的停火計畫。美軍表示已打擊超1萬個伊朗軍事目標，伊朗則稱至少1,750人死亡、2.28萬人受傷。

3月26日，特朗普再次叫停對伊朗能源設施的空襲計劃，將最新時限設為美東時間4月6日晚8時。巴基斯坦外長透露，美伊正透過巴基斯坦居中傳話進行間接談判。

3月28日，也門胡塞武裝首次使用彈道導彈打擊以色列敏感軍事目標，被以色列媒體視為其「加入戰爭」的標誌。

3月29日，伊朗發動「真實承諾-4」行動第86波攻勢，表示已精準打擊美軍在中東地區的部分軍事設施及美軍第五艦隊設施，並擊毀美軍一架E-3「哨兵」預警機。同日，美國多地爆發反戰示威抗議，要求結束對伊軍事攻擊。

3月20日前後，一美軍F-35隱形戰機在伊朗上空疑似遭地面火力擊中受損，被迫緊急降落。路透社

美國中央司令部證實，兩架支援針對伊朗「史詩怒火行動」的KC-135加油機於伊拉克西部空域發生意外。CBS NEWS畫面截圖

美軍KC-135空中加油機。路透社

3月30日，伊方表示迄今未與美國進行任何直接談判，美方所謂的停火「15點計劃」「過分且不合理」。特朗普則對媒體稱美伊透過巴基斯坦的間接談判「進展順利」，伊朗已同意停火計劃中的「大部分內容」。

3月31日，伊朗透過霍爾木茲海峽管理方案，明確禁止美國、以色列及伊單邊制裁國家的船隻通過。特朗普在社群媒體上建議因海峽關閉而無法獲得航空燃油的國家「從美國購買」或「鼓起勇氣去搶過來」。

4月1日，伊朗總統佩澤希齊揚公開現身德黑蘭集會，慶祝伊朗伊斯蘭共和國日。其表示伊朗有結束戰爭的意願，但需對方作出不再侵略的保證；伊方發動第89波攻勢，使用重型導彈、攻擊型無人機及火箭彈打擊了打擊了美以多個軍事目標。美國「布殊號」航空母艦打擊群前往中東執行部署任務。

4月2日，伊朗總統發表公開信表示對一般美國人無敵意，並重申將繼續抵抗侵略。特朗普發表全國電視講話，宣稱對伊軍事行動取得「壓倒性勝利」；美參議院民主黨領袖舒默猛批特朗普演說「內容散漫、邏輯混亂」。

有美軍軍機被擊中

4月3日，伊朗稱擊落一架美軍F-35戰鬥機，並稱這是12小時內擊落的第二架美機。革命衛隊也宣布，已對美軍在科威特的一處兩棲艦艇集結點、以色列海法的空軍基地以及特拉維夫地區的超過50個目標發動了導彈襲擊。美軍中央司令部否認戰機被擊落。

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4月4日，伊朗軍方稱防空系統在霍爾木茲海峽附近擊中一架美軍A-10型攻擊機，並擊落多架無人機及巡航導彈。特朗普稱戰機被擊落不影響與伊朗的談判。

美國官員證實，有A-10「雷霆二式」攻擊機遇襲。路透社

美媒引述美國官員證實，另一架前往支援的 A-10「雷霆二式」攻擊機亦不幸遇襲，最終在科威特境內墜毀。路透社資料圖片

4月5日，據伊朗媒體報道，美軍試圖在伊朗境內營救被擊落戰鬥機的飛行員，但行動「徹底失敗」，期間多架美機被擊落。特朗普再次威脅伊朗若不開放霍爾木茲海峽將「活在地獄中」，以色列則加大對黎巴嫩真主黨基礎設施的打擊。

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4月6日，伊朗發動「真實承諾-4」行動第98波攻勢，打擊美以指揮、作戰、後勤基地及軍事設施，迫使一艘美軍兩棲攻擊艦後撤至印度洋南部。伊朗革命衛隊情報機構負責人哈德米在美以攻擊中身亡。特朗普再次將對伊朗能源設施動武的最後期限，延後至美東時間4月7日晚間8時。

美伊同意立即停火

4月7日，伊朗全國多地民用基礎設施遇襲。特朗普威脅伊朗稱「今晚，整個文明將消亡，永不復返」。以色列總理內塔尼亞胡證實以軍襲擊了伊朗境內的鐵路、橋樑及石化綜合設施。

4月8日清晨，巴基斯坦總理夏巴茲宣布，伊朗、美國及雙方盟友同意立即在包括黎巴嫩在內的所有地區停火，停火立即生效。伊朗宣布將於10日在伊斯蘭堡與美國展開為期兩周的談判，霍爾木茲海峽將在兩周內實現安全通航，並公佈10項停戰條款；特朗普和以色列均同意停火兩周。

美伊面對面談判

4月11日，美國和伊朗雙方代表團11日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行談判，談判於12日上午結束，雙方未達成任何協議。

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4月12日，談判無果而終後，特朗普12日威脅將「封鎖」霍爾木茲海峽；美軍中央司令部則稱將對所有進出伊朗港口的海上交通實施封鎖。伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫表示，美國的唯一出路是贏得伊朗民族的信任。一位以方高級安全官員說，以色列正在為「戰火可能重燃」做準備。

4月23日，美國總統特朗普在社群媒體發文宣布，以色列和黎巴嫩的停火將延長三周。

5月2日，伊朗媒體揭露伊方日前經由斡旋方巴基斯坦向美國轉交的最新談判方案內容，總計14點提議，聚焦「結束戰爭」。伊方提議的主要內容包括確保不再發生軍事侵略、美軍從伊朗周邊地區撤出、解除海上封鎖、解凍伊朗被凍結資產、支付賠償、取消制裁、在所有戰線(包括黎巴嫩)實現和平、建立霍爾木茲海峽新的管理機制等。對此，特朗普威脅稱，伊朗「尚未為數十年來的所作所為付出足夠大的代價」。

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停火協議不時遭打破

5月8日，美軍在霍爾木茲海峽對多艘試圖突破封鎖的空載伊朗油輪發動空襲。伊朗外交部強烈譴責美國軍隊對伊朗兩艘油輪及霍爾木茲海峽沿岸多個地點的襲擊。

5月19日，美國總統特朗普說，如果伊朗不與美國達成協議，美國可能得再給伊朗一次「重擊」。他還稱，此前一天「只差一個小時」就要下令打擊伊朗。

5月25日，美軍中央司令部發言人說，美軍當天對伊朗南部的導彈發射陣地和布雷艇發動「自衛性」空襲。伊朗表示「美軍承認違反停火協議」。

5月29日，特朗普就結束伊朗戰事提出條件。特朗普說，伊朗必須同意永遠不擁有核武。霍爾木茲海峽必須立即開放，雙向通行無阻，不收取任何通行費。所有水雷必須清除。

5月31日，以色列總理內塔尼亞胡稱，以軍已攻下位於黎巴嫩南部的博福特城堡（Beaufort Castle）。

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以軍攻入城堡情景。路透社

以色列總理內塔尼亞胡於5月31日高調宣佈，以軍已攻佔位於黎巴嫩南部的戰略重地博福特城堡（Beaufort Castle）。路透社

是次失守的博福特城堡在阿拉伯語中被稱為「阿爾沙基夫城堡」（Al-Shaqif castle），歷史悠久。路透社

以色列總理內塔尼亞胡於5月31日高調宣佈，以軍已攻佔位於黎巴嫩南部的戰略重地博福特城堡（Beaufort Castle）。路透社

6月1日，以方發表聲明說，已下令以軍對黎首都貝魯特代希耶地區發動空襲。

6月8日凌晨，以軍發表聲明說，以空軍對伊朗西部和中部地區的軍事目標實施空襲。伊朗首都德黑蘭、大城市大不里士和伊斯法罕等地當天凌晨相繼傳出爆炸聲。特朗普警告以色列總理內塔尼亞胡，如果重啟對伊朗作戰，以色列可能陷入「孤立無援」境地。

美伊接近「達成協議」

6月11日，美國總統特朗普在白宮表示，他已與伊朗達成重大協議。同日，伊朗外交部發表聲明，強烈譴責美國對伊朗發動新一輪軍事打擊，並指責美方嚴重違反4月8日達成的停火安排。

在伊朗首都德黑蘭北部展出的伊朗國產導彈。 美聯社

6月13日，伊朗媒體報道，已故最高領袖哈梅內伊遺體告別、送葬及安葬儀式安排已確定。7月4日至5日，遺體告別儀式將在伊朗首都德黑蘭舉行。

伊朗確定將在德黑蘭、庫姆及馬什哈德三座主要城市，為哈梅內伊舉行隆重的國葬與告別儀式。路透社

伊朗確定將在德黑蘭、庫姆及馬什哈德三座主要城市，為哈梅內伊舉行隆重的國葬與告別儀式。路透社

伊朗前最高領袖哈梅內伊的國葬安排終於敲定。路透社

6月14日，特朗普表示，美伊協議「現在完成」，隨著協議19日簽署，霍爾木茲海峽將重新開放。

6月15日，美伊確認達成協議。伊朗最高國家安全委員會當天凌晨發表聲明，正式確認伊美停戰諒解備忘錄達成。伊朗外交部副部長加里巴巴迪確認伊美諒解備忘錄文本已最終確定，「伊斯蘭堡備忘錄」正式簽署儀式將於19日在瑞士舉行。

6月16日，美國總統特朗普稱，美國和伊朗協議談判已進入第二階段，「這應該比第一階段更容易」。特朗普表示，美國不會在伊朗投入任何資金。對他而言「唯一重要的事」是伊朗永遠不會擁有核武器，如果伊朗政府企圖取得核武器，伊朗將「遭受毀滅性打擊」。

6月17日，美國和伊朗已遠端簽署「諒解備忘錄」，並且已經「生效」，內容共有14點。內容包括美伊立即且永久終止所有戰線的軍事行動，包括在黎巴嫩境內的行動，並承諾從現在起不發起任何軍事行動；雙方最多60天內進行談判並達成最終協議，經同意後可延長期限；美軍將解除對霍爾木茲海峽的封鎖；美方提供至少3,000億美元用於伊朗的重建與經濟發展等重點。

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代表伊朗簽署停戰備忘錄的是總統佩澤希揚齊。

白宮稱，特朗普已簽署與伊朗的停戰備忘錄。路透社

目前尚不清楚原定於19日在瑞士舉行的簽署儀式是否仍將按計劃進行。