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伊朗局勢｜美國公開停戰諒解備忘錄內容 擬向伊豁免制裁換取稀釋高濃縮鈾

即時國際
更新時間：01:55 2026-06-18 HKT
發佈時間：01:55 2026-06-18 HKT

美國特朗普政府於當地時間周三（17日）打破長達數日的保密，以匿名方式主動向國際主流傳媒記者逐字宣讀了該份至今仍被伊朗軍方嚴密封鎖的「美伊諒解備忘錄」草案初稿。草案核心條款首度全盤曝光，內容顯示美國在確保霍爾木茲海峽通航及放寬制裁上作出了實質性妥協。

根據多名拒絕公開身份的美國資深官員向傳媒披露的草案文本顯示，這份定於本周五（19日）在瑞士正式落筆簽署的諒解備忘錄，寫明了一套針對伊朗高濃度濃縮鈾的全新「最低稀釋標準」，要求德黑蘭當局必須將核原料純度逐步降至民用水平。作為對等交換條件，一旦備忘錄正式簽署，美國將會即時採取行動，暫時「豁免」（Waive）而非「徹底取消」部分針對伊朗實施的廣泛經濟與金融制裁。

然而，草案中有關國際石油命脈「霍爾木茲海峽」的通航條款，卻暴露出美方的讓步。條文顯示，美國草擬的文本僅僅確保了該水道在未來60天之內享有「免通行費」的自由航行權，但文字中字眼模糊，「完全沒有排除」伊朗在60天期限過後，有權向通過該海峽的國際商船與油輪強行徵收高昂通行費的可能性。

草案納入維護黎巴嫩主權 伊朗外交部暗示或由兩國元首親自簽署

此外，條文中明確納入了「確保黎巴嫩領土完整」的政治保障條款。分析指出，此舉顯然是針對以色列軍方近期對黎巴嫩境內真主黨（Hezbollah）發動連番猛烈空襲與地面軍事行動後，美伊雙方妥協達成的地緣防線共識，意在壓制以色列擴大戰火。

此外，這場外交大戲的規格可能再度升級。伊朗外交部日前發出強烈暗示，表示隨著草案細節的全面敲定，這份歷史性的諒解備忘錄最終未必僅由外交官員代簽，不排除會由美國總統特朗普與伊朗總統佩澤希揚齊親自落筆簽署。

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