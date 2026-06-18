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世界盃2026｜阿根廷阿爾及利亞球迷賽前大亂鬥 紐約時代廣場淪擂台｜有片

即時國際
更新時間：01:55 2026-06-18 HKT
發佈時間：01:55 2026-06-18 HKT

2026世界盃足球賽J組分組賽於周二（16日）登場，尋求衛冕的「藍白軍團」阿根廷國家隊首戰告捷，當代球王美斯個人獨取三球上演神級「帽子戲法」，率領球隊以3比0大勝阿爾及利亞。然而，這場球賽在開踢前數十小時，卻率先在美國街頭引爆暴力事件，大批阿根廷與阿爾及利亞的死忠球迷在紐約地標時代廣場（Times Square）為各自球隊助威時互揭瘡疤，隨後演變成集體瘋狂大亂鬥，雙方揮拳狂毆、亂砸啤酒罐，混亂中更有兒童差點遭踩踏，場面極度失控。

口角升級變肉搏 時代廣場變戰場殃及婦孺

綜合《紐約郵報》等美國媒體報導，這宗球迷暴力衝突發生於周一（15日）晚間。當時大批身穿阿根廷與阿爾及利亞球衣的球迷，齊集在紐約曼哈頓核心觀光景點時代廣場，起初雙方只是高呼口號、為各自支持的國家隊加油打氣。

然而，隨着現場酒精與激情催化，部份球迷開始轉而用言語貶低及羞辱對手，緊繃氣氛瞬間失控。從社交平台上瘋傳的現場影片可見，兩派人馬由最初的激烈口角演變成嚴重的肢體肉搏，大批球迷在街頭推擠、拳腳相向，甚至有人公然狂砸啤酒罐等雜物。由於事發突然且現場人潮洶湧，混亂中多名隨行兒童險些被失控的人群撞倒並踩踏在地，現場驚叫聲不斷，秩序徹底崩潰。

紐約警方強勢清場 僅一球迷遭拘留票控

這場世界盃開賽以來首批獲得廣泛報導的街頭騷亂，直到大批紐約警員及反恐特警接報趕抵、以強勢手段強行驅散群眾後，火爆場面才得以平息。

紐約警方事後發表聲明表示，在這場大規模肢體衝突中無人受傷。警方現場拘留了一名表現最為激進的球迷，並在對其進行正式票控後釋放。雖然場外風波鬧得沸沸揚揚，但並未阻擋「藍白軍團」在數十小時後的球場大屠殺。

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