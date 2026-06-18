伊朗局勢｜美國公布停戰諒解備忘錄全文 白宮：特朗普已電子簽署

美國特朗普政府於當地時間周三（17日）打破長達數日的保密，以匿名方式主動向國際主流傳媒記者逐字宣讀了該份至今仍被伊朗保密的「美伊諒解備忘錄」草案初稿。草案核心條款首度全盤曝光，內容顯示美國在確保霍爾木茲海峽通航及放寬制裁上作出了實質性妥協。與此同時，白宮對外公布，總統特朗普與伊朗總統佩澤希揚齊已簽署備忘錄，而伊方則稱雙方以電子方式簽署，協議即時生效。

美伊總統電子方式簽署 協議即時生效

美聯社報道，根據多名拒絕公開身份的美國資深官員向傳媒披露的草案文本顯示，這份暫定於本周五（19日）在瑞士正式落筆簽署的諒解備忘錄，寫明了一套針對伊朗高濃度濃縮鈾的全新「最低稀釋標準」，要求德黑蘭當局必須將核原料純度逐步降至民用水平。作為對等交換條件，一旦備忘錄正式簽署，美國將會即時採取行動，暫時「豁免」（Waive）而非「徹底取消」部分針對伊朗實施的廣泛經濟與金融制裁。

美國總統特朗普與伊朗總統佩澤希揚齊已簽署停戰備忘錄。美聯社

白宮稱，特朗普已簽署與伊朗的停戰備忘錄。路透社

代表伊朗簽署停戰備忘錄的是總統佩澤希揚齊。

然而，草案中有關國際石油命脈「霍爾木茲海峽」的通航條款，卻曝露出美方的讓步。條文顯示，美國草擬的文本僅僅確保了該水道在未來60天之內享有「免通行費」的自由航行權，但文字中字眼模糊，完全未有排除伊朗在60天期限過後，有權向通過該海峽的國際商船與油輪強行徵收高昂通行費的可能性。

伊朗伊斯蘭共和國通訊社報道，霍爾木茲海峽的商船通行將立即啓動，並在30天內恢復正常運營，但免費通行僅適用於60談判期內。

美國公開的諒解備忘錄14點內容全文如下：