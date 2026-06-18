伊朗局勢｜美伊已簽署諒解備忘錄 瑞士稱周五雙方初步會談
發佈時間：22:37 2026-06-18 HKT
美國特朗普政府於當地時間周三（17日）打破長達數日的保密，以匿名方式主動向國際主流傳媒記者逐字宣讀了該份至今仍被伊朗保密的「美伊諒解備忘錄」草案初稿。草案核心條款首度全盤曝光，內容顯示美國在確保霍爾木茲海峽通航及放寬制裁上作出了實質性妥協。
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美國總統特朗普在凡爾賽宮與法國總統馬克龍共進國宴時，當場簽署了備忘錄。伊朗總統佩澤希揚齊和巴基斯坦總理謝里夫也簽署了備忘錄，協議已生效。瑞士政府表示，美國和伊朗計劃周五在布爾根施托克山頂度假村舉行初步會談。
濃縮鈾稀釋至民用水平
美聯社報道，根據多名拒絕公開身份的美國資深官員向傳媒披露的草案文本顯示，這份暫定於本周五（19日）在瑞士正式落筆簽署的諒解備忘錄，寫明了一套針對伊朗高濃度濃縮鈾的全新「最低稀釋標準」，要求德黑蘭當局必須將核原料純度逐步降至民用水平。作為對等交換條件，一旦備忘錄正式簽署，美國將會即時採取行動，暫時「豁免」（Waive）而非「徹底取消」部分針對伊朗實施的廣泛經濟與金融制裁。
然而，草案中有關國際石油命脈「霍爾木茲海峽」的通航條款，卻曝露出美方的讓步。條文顯示，美國草擬的文本僅僅確保了該水道在未來60天之內享有「免通行費」的自由航行權，但文字中字眼模糊，完全未有排除伊朗在60天期限過後，有權向通過該海峽的國際商船與油輪強行徵收高昂通行費的可能性。
伊朗伊斯蘭共和國通訊社報道，霍爾木茲海峽的商船通行將立即啓動，並在30天內恢復正常運營，但免費通行僅適用於60談判期內。
美國公開的諒解備忘錄14點內容全文如下：
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美利堅合眾國、伊朗伊斯蘭共和國及其在當前戰爭中的盟友，透過簽署本諒解備忘錄，宣佈立即且永久終止所有戰線的軍事行動，包括在黎巴嫩境內的行動，並承諾從現在起互不發動任何戰爭或任何軍事行動，且克制互不進行武力威脅或使用武力，並確保黎巴嫩的領土完整與主權。最終協議將確認永久終止所有戰線（包括在黎巴嫩境內）的戰爭，以及本段的其他條款。
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美利堅合眾國與伊朗伊斯蘭共和國承諾尊重彼此的主權和領土完整，並克制互不干涉彼此的內政。
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美利堅合眾國與伊朗伊斯蘭共和國承諾在最多60天內進行談判並達成最終協議，經雙方同意後可延長期限。
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本諒解備忘錄一經簽署，美利堅合眾國將立即開始解除其對伊朗伊斯蘭共和國的海上封鎖及任何干擾或阻礙，並將在30天內完全結束海上封鎖。在此期間，船隻的通行流量將與伊朗伊斯蘭共和國所恢復的戰前通行數量成比例。美利堅合眾國進一步承諾，在最終協議達成後的30天內，將其軍隊從伊朗伊斯蘭共和國的鄰近地區撤出。
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本諒解備忘錄簽署後，伊朗伊斯蘭共和國將盡其最大努力做出安排，僅限60天內，確保商業船隻從波斯灣至阿曼海（反之亦然）的安全通行且不收取任何費用。商業船隻的通行將立即開始，且考慮到伊朗伊斯蘭共和國需要清除技術與軍事障礙以及進行除雷，通航將在30天內建立。伊朗伊斯蘭共和國將與阿曼蘇丹國進行對話，並與波斯灣其他沿岸國家進行討論，根據適用的國際法以及霍爾木茲海峽沿岸國家的主權權利，以界定霍爾木茲海峽未來的管理與海事服務。
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美利堅合眾國承諾與地區夥伴共同制定一項最終且經雙方同意的計劃，提供至少3,000億美元用於伊朗伊斯蘭共和國的重建與經濟發展。該計劃的實施機制將作為最終協議的一部分，在60天內拍板定案。 所有相關金融交易所必需的許可證、豁免和准許，均將由美利堅合眾國授予。
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美利堅合眾國承諾，作為最終協議中雙方同意之時間表的一部分，終止針對伊朗伊斯蘭共和國的所有類型制裁，包括聯合國安理會決議，即國際原子能機構（IAEA）理事會決議，以及所有美國單方面的主要與次要制裁。伊朗伊斯蘭共和國與美利堅合眾國承認上述終止制裁問題的關鍵重要性，並表達了立即在談判中解決這些問題的意向，以達成共同協議。
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伊朗伊斯蘭共和國重申，其不得獲取或發展核武器。美利堅合眾國與伊朗伊斯蘭共和國已同意，根據第七段所述之時間表內雙方將共同同意的機制，解決現存濃縮燃料的處置問題，其最低限度的方法為在國際原子能機構（IAEA）的監督下進行現場稀釋。 雙方亦同意，在最終協議中達成滿意的框架基礎上，討論討論鈾濃縮問題以及其他經雙方同意、與伊朗伊斯蘭共和國核能需求相關的事宜。最終協議將確認本段的條款。美利堅合眾國與伊朗伊斯蘭共和國承認上述核問題的關鍵重要性，並表達了立即在談判中解決這些問題的意向，以達成共同協議。
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在最終協議懸而未決期間，美利堅合眾國與伊朗伊斯蘭共和國同意維持現狀。伊朗伊斯蘭共和國將維持其核計劃的現行現狀，美利堅合眾國將不會實施任何新的制裁，亦不會在該地區部署額外的軍隊。
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美利堅合眾國承諾，自本諒解備忘錄簽署後直至制裁終止為止，美國財政部將立即發布豁免，允許伊朗原油、石油產品及其衍生產品的出口，以及所有相關服務，包括銀行交易、保險、運輸等。
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美利堅合眾國承諾，在本諒解備忘錄實施後，將完全開放伊朗伊斯蘭共和國被凍結或受限制的資金和資產以供使用。美利堅合眾國與伊朗伊斯蘭共和國將在談判期間，就釋放該等資金的相關程序達成共同協議。此類資金無論是保留在原賬戶還是轉移，均應完全可用於向伊朗伊斯蘭共和國中央銀行指定的任何最終受益人進行支付。美利堅合眾國承諾據此核發所有必要的許可證和授權。
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美利堅合眾國與伊朗伊斯蘭共和國同意，將建立一個執行機制，以監督本諒解備忘錄的成功實施以及未來對最終協議的遵守情況。
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在簽署本諒解備忘錄後，並在開始實施本諒解備忘錄第1、4、5、10和11段且持續實施這些措施的前提下，美利堅合眾國與伊朗伊斯蘭共和國將專門針對其他段落展開關於最終協議的談判。
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最終協議將由一項具約束力的聯合國安理會決議予以認可。