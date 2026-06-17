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華籍學者美國研發出吸水外套 憑空氣日產最多900毫升水

即時國際
更新時間：21:27 2026-06-17 HKT
發佈時間：21:27 2026-06-17 HKT

美國德州大學奧斯汀分校，研發出一種紡織物，可以將空氣中的濕氣轉化為水，由此織物造成的吸水外套，每日最多可產生400至900毫升水，戶外活動可以背小些水。此研究的其中一名主要領導者，是中國出身的科學家余桂華（Guihua Yu, 譯音）。

特殊纖維供水分子快速流動

據德州大學奧斯汀分校官網介紹，過去從空氣中取水的裝置，多為箱子、面板，該研究團隊則利用特殊的紡織纖維，製作出集水布料，令取水裝置變得可攜帶和個人化。

余桂華任主要領導的研究，開發出可從空氣製造水的特殊紡織纖維。德州大學奧斯汀分校官網
余桂華任主要領導的研究，開發出可從空氣製造水的特殊紡織纖維。德州大學奧斯汀分校官網
余桂華任主要領導的研究，開發出可從空氣製造水的特殊紡織纖維。德州大學奧斯汀分校官網
余桂華任主要領導的研究，開發出可從空氣製造水的特殊紡織纖維。德州大學奧斯汀分校官網
余桂華任主要領導的研究，開發出可從空氣製造水的特殊紡織纖維。德州大學奧斯汀分校官網
余桂華任主要領導的研究，開發出可從空氣製造水的特殊紡織纖維。德州大學奧斯汀分校官網

研究團隊利用特殊紡織纖維，收集空氣中的水蒸氣，在纖維表面快速凝結，然後導入到可拆卸的集水裝置，再透過加熱便可取得飲用水。視乎環境濕度，吸水外套每日可產生約400至900毫升水。

介紹指，上述特殊纖維較傳統的集水材料，效率提升3至10倍。關鍵是團隊設計出可以讓水分快速流動的結構，令水蒸氣可以迅速轉化為液態，便於收集。

論文共同作者強斯敦（Keith Johnston）表示，該研究主要的意義在於製造出水分子快速流動的路徑，並非僅僅研究出新的集水材料，令可攜帶和個人化的集水裝置能在現實中應用。

余桂華畢業於安徽

研究發表於《科學先端》（Science Advances）期刊。團隊除了衣服外，也在研究應用到背包、帳篷、緊急避難所和其他戶外裝備，使人們日常攜帶的物品也能從空氣中收集水分，進而應用在戶外活動、偏遠地區作業、災害應變，以及乾旱或基礎設施匱乏地區的水資源取得。

據德州大學奧斯汀分校官網介紹，余桂華在安徽的中國科學技術大學取得學位。後於哈佛大學取得博士學位。目前在德州大學奧斯汀分校，擔任材料科學與工程學以及機械工程學教授。

 

 
 

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