世界盃2026︱挪威球迷「維京海盜式」撐場超有氣勢 扶手梯創意「划船」︱有片

挪威在世界盃首戰以4:1大炒伊拉克，夏蘭特（Erling Haaland）在上半場梅開二度，讓無數到場支持的球迷興奮莫名。球迷亦以維京行（Viking Row）打氣方式為國家隊打氣，影片在網上瘋傳。

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網民大讚熱血

網上熱傳挪威球迷身穿國家隊的球衣，在坐位上扮維京海盜跟隨鼓手的指揮，作狀划船及整齊呼喊，聲音震響整個球場的影片，場面極具氣勢。另外，亦有球迷戴上維京海盜的帽子，充滿創意地坐在操作中扶手電梯上。各人一起「划船」和呼喊，影片在網上瘋傳，獲得無數網民稱讚。

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網民意見：

ryan.shieh：果然是端午節快到了

sompic77：超可愛

serenade.lady：好喜歡這樣的團結感

nativitzeng3311：超酷 超團結的

jovilkf：熱血！

lambent_glow.ore：好想玩…



