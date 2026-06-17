Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《超級孖寶兄弟》︱40年未拆封任天堂遊戲帶拍賣 2340萬天價創全球新高

即時國際
更新時間：15:15 2026-06-17 HKT
發佈時間：15:15 2026-06-17 HKT

美國德州達拉斯的遺產拍賣行（Heritage Auctions）近日舉辦首場電子遊戲專場拍賣會，其中一盒全新未拆封的任天堂NES版《超級瑪利歐兄弟》（Super Mario Bros.，香港玩家俗稱「超級孖寶兄弟」）遊戲盒帶，最終以高達300萬美元（約2340萬港元）的天價成交，一舉打破全球電子遊戲公開拍賣的最高歷史紀錄。

鑑定為近乎完美狀態

這款創下天價的遊戲盒帶，其驚人價值源於極其罕見的版本以及無可挑剔的保存狀態。據悉，該盒帶屬於極早期的第二版，包裝上貼有任天堂於一九八六年初啟用的光面封口貼紙，被證實為目前已知年代最久遠且全新未拆封的第二版遊戲。在此之前，該版本的未拆封卡帶從未在任何公開拍賣會上亮相。

資料顯示，目前全球已知僅存三盒該版本的未拆封遊戲盒帶。經專業鑑定機構評級高達「PSA 9.6 A++」。相比起另外兩盒分別獲評「VGA 80」及「Wata 9.4 A++」的卡帶，這盒歷經近40年歲月洗禮的藏品，至今仍能保持近乎完美的狀態，其稀有度與品相均屬業界頂級水平。

放在全新灰機套裝內

關於這盒天價卡帶的來源，報道指出它是在幾個月前，從一部全新且從未開封的NES遊戲主機（本港俗稱「灰機」）套裝（Control Deck）中被意外發現。該遊戲卡帶在包裝盒內沉睡了將近40年，一直維持著最初的出廠狀態，未受任何外界觸碰，這在古董遊戲收藏界中堪稱極為罕見的奇蹟。

 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
劉鑾雄16歲學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
劉鑾雄16歲學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
影視圈
5小時前
青沙公路奪命車禍｜兩死者為夫妻關係 男為休班消防員 隸屬觀塘消防局
01:25
青沙公路奪命車禍｜兩死者為夫妻關係 男為休班消防員 隸屬觀塘消防局
突發
8小時前
01:07
青沙公路奪命車禍│38歲休班消防員生前工作認真 上周觀塘碼頭救回跳海自殺男
突發
3小時前
星島申訴王 | 網上控訴港妻「派帽」9個月大女兒非親生 韓籍丈夫獨家受訪斥姦夫：不配為人師表
星島申訴王 | 網上控訴港妻「派帽」9個月大女兒非親生 韓籍丈夫獨家受訪斥姦夫：不配為人師表
申訴熱話
20小時前
夏雨還原楊思琦被欺凌真相 點名商天娥「帶頭發難」 不甘被屈係衰人：得我一個緩和氣氛
夏雨還原楊思琦被欺凌真相 點名商天娥「帶頭發難」 不甘被屈係衰人：得我一個緩和氣氛
影視圈
18小時前
內幕交易案判囚5月 黃百鳴今放棄保釋 即時服刑
01:11
內幕交易案判囚5月 黃百鳴今放棄保釋 即時服刑
社會
5小時前
星島申訴王｜旺角六嚿腹肌賣魚佬一夜爆紅 身型弗爆有原因獲讚顏值高
03:47
星島申訴王｜旺角六嚿腹肌賣魚佬一夜爆紅 身型弗爆獲讚顏值高
申訴熱話
7小時前
00:32
有片｜青沙公路客貨車疑跣胎 的士捱撞翻滾數圈 兩乘客拋出車外當場死亡
突發
16小時前
63歲龍炳基回港外型極頹廢 花白長髮配鬍子如古稀老人 返美國大變身終極回春
63歲龍炳基回港外型極頹廢 花白長髮配鬍子如古稀老人 返美國大變身終極回春
影視圈
6小時前
美斯大三元封神，阿根廷大勝阿爾及利亞。
世界盃2026｜美斯大三元封神！阿根廷3:0大炒阿爾及利亞 16個入球追平世盃歷史神射手紀錄
足球世界
4小時前