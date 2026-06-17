《超級孖寶兄弟》︱40年未拆封任天堂遊戲帶拍賣 2340萬天價創全球新高

美國德州達拉斯的遺產拍賣行（Heritage Auctions）近日舉辦首場電子遊戲專場拍賣會，其中一盒全新未拆封的任天堂NES版《超級瑪利歐兄弟》（Super Mario Bros.，香港玩家俗稱「超級孖寶兄弟」）遊戲盒帶，最終以高達300萬美元（約2340萬港元）的天價成交，一舉打破全球電子遊戲公開拍賣的最高歷史紀錄。

鑑定為近乎完美狀態

這款創下天價的遊戲盒帶，其驚人價值源於極其罕見的版本以及無可挑剔的保存狀態。據悉，該盒帶屬於極早期的第二版，包裝上貼有任天堂於一九八六年初啟用的光面封口貼紙，被證實為目前已知年代最久遠且全新未拆封的第二版遊戲。在此之前，該版本的未拆封卡帶從未在任何公開拍賣會上亮相。

資料顯示，目前全球已知僅存三盒該版本的未拆封遊戲盒帶。經專業鑑定機構評級高達「PSA 9.6 A++」。相比起另外兩盒分別獲評「VGA 80」及「Wata 9.4 A++」的卡帶，這盒歷經近40年歲月洗禮的藏品，至今仍能保持近乎完美的狀態，其稀有度與品相均屬業界頂級水平。

放在全新灰機套裝內

關於這盒天價卡帶的來源，報道指出它是在幾個月前，從一部全新且從未開封的NES遊戲主機（本港俗稱「灰機」）套裝（Control Deck）中被意外發現。該遊戲卡帶在包裝盒內沉睡了將近40年，一直維持著最初的出廠狀態，未受任何外界觸碰，這在古董遊戲收藏界中堪稱極為罕見的奇蹟。