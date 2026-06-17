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日本熊出沒︱奈良6旬漢清晨去廁所 遭野熊襲擊致頭臉受傷

即時國際
更新時間：12:45 2026-06-17 HKT
發佈時間：13:01 2026-06-17 HKT

日本熊患嚴重，今日奈良縣及石川縣發生兩宗野熊襲擊人類事件。

奈良縣一名居住於下北山村的六旬男子今日清晨，在自家住宅範圍內突遭野熊襲擊，導致頭部及臉部受傷，隨即被送院救治。目前涉事野熊依然在逃，當地政府及警方已加強巡邏，並呼籲村民提高警覺。

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日本放送協會（NHK）報道，事發於當地時間清晨約4時50分，該名60多歲男子向警方報案，聲稱自己在自家土地上遭到野熊襲擊。

警方及消防部門表示，傷者被送往醫院時頭部及臉部均有傷痕，幸而意識清醒，並無生命危險。據悉，該名男子獨自居住於深山住宅，事發時他正前往主屋外的洗手間，不料在附近突遭野熊撲擊。

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下北山村政府指出，這是該村今年以來首次發現熊隻的蹤跡。由於肇事野熊在襲擊後已逃離現場且去向未明，當地警方與村委會官員正於附近一帶進行緊急巡邏及搜視，惟至今仍未有所獲。村委會已向全體村民發出防熊警示，呼籲大家務必保持高度警惕。

另外，當地時間今日大約清晨6時左右，石川縣小松市消防局接到途人報告，當地一名80歲的當地男子在山區遭到熊襲擊，臉部和身體其他部位受傷。男子被送往醫院時意識清醒，沒有生命危險。

消防部門稱，該男子當時正沿著稻田旁的一條路行走，突然遭到熊的襲擊。襲擊該男子的熊至今仍未找到。

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