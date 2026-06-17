《鐵拳教育》真實版？︱英國15歲少年捅殺9歲女童 辯稱死者自己「衝向」刀刃

英國法院近日審理一宗震驚社會的命案。一名現年16歲的少年，被控於去年12月在索美塞特郡（Somerset）持刀刺死9歲女童艾莉亞（Aria Thorpe） 。案發後，被告曾辯稱是死者「撞向」刀刃才導致意外，但檢方披露的證據顯示，他在行兇後隨即使用手機搜尋有關殺人的後果，令其說法遭到質疑。

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英國《每日郵報》及《獨立報》報道，案發於去年12月15日。9歲女童艾莉亞在住宅內被發現身亡，死因為胸口遭受單一刀傷，刀刃穿透胸腔並深刺心臟。涉案男童當時年僅15歲，因法律限制其身份不得公開。

用手機查殺人後果

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起訴書指出，被告在案發後逃離現場並前往附近火車站，向聚集在該處的青少年聲稱，自己只是拿刀「玩鬧」，結果艾莉亞「撞上」刀子而釀成意外；他更對其中一名相識的友人直言：「我是殺人犯，我不小心殺了人。」



法庭聆訊透露，該名少年隨後借用他人的手機，在網上搜尋「如果殺了人會怎樣？」的字句，並驚慌地說：「我完了，我為什麼要這樣做？」現場其中一名青年後來暗中報警。

稱只想嚇唬死者

警方經調查後發現，被告是一名智能手機重度使用者，對手機極度依賴，曾形容手機對他而言象徵著「自由」。然而，案發當天較早時間，他的手機因故被沒收。此外，手機紀錄顯示，被告在案發前一晚通宵傳送訊息，睡眠時間不足三個半小時。



檢方在庭上表示，被告雖然承認事發時手中持有這把長達22厘米的利刀，但聲稱當時只是在進行「扮演狩獵」的玩鬧，原意只是想揮刀「嚇唬」艾莉亞，期望她會閃避，不料女童卻迎面走來而撞上刀刃。被告目前否認謀殺與過失殺人罪名，案件目前仍在審理中。