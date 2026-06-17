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華爾街日報：美伊簽署協議後 伊朗可即時恢復石油出口

即時國際
更新時間：04:30 2026-06-17 HKT
發佈時間：04:30 2026-06-17 HKT

《華爾街日報》報道指，美國特朗普政府已同意，在最新與伊朗達成的停戰框架下，允許伊朗即時恢復原油及燃料出口，作為推動衝突結束及後續談判的早期經濟誘因。

涵蓋銀行、航運及保險等制裁

報道引述消息人士指出，雙方於周日以電子方式簽署的諒解備忘錄（MOU）預計本周內正式完成，美方將於協議生效後即時豁免對伊朗石油銷售的制裁，相關安排涵蓋銀行、航運及保險等關鍵配套服務，以便利出口運作。

報道指，該項措施被視為協議中最早及最具影響力的制裁放寬安排之一，內容同時包括延長停止敵對行動、解除美伊在霍爾木茲海峽的封鎖，以及為伊朗核問題後續談判建立框架。

華爾街日報：美伊簽署協議後 伊朗可即時恢復石油出口。路透社
華爾街日報：美伊簽署協議後 伊朗可即時恢復石油出口。路透社
相關安排涵蓋銀行、航運及保險等關鍵配套服務。路透社
相關安排涵蓋銀行、航運及保險等關鍵配套服務。路透社

伊朗千億美元資產仍凍結

一名美國高級官員表示，伊朗雖可即時獲得與石油出口相關的經濟紓緩，但長期制裁解除將視乎德黑蘭是否履行美方要求，包括維持霍爾木茲海峽通航暢通及回應核計劃相關關切。官員又指，伊朗暫時無法動用約1000億美元的凍結資產。

報道引述分析指，美國國內及以色列方面對提前向伊朗提供經濟利益存在爭議，批評者認為此舉削弱華府對伊朗的談判籌碼，但白宮則認為經濟誘因有助維持談判進程及穩定能源市場。

相關新聞：瑞士宣布美伊框架協議周五簽署 選址中部比爾根山度假村

另外，監察伊朗航運活動的組織表示，一艘伊朗超級油輪已由恰巴哈爾港（Chabahar Port）出發，並穿越曾受美方封鎖的海域進入阿曼灣，期間持續公開傳輸定位訊號，顯示航運活動或已恢復。

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