俄烏戰爭｜特朗普稱與澤連斯基會談非常良好 促俄羅斯達成協議

美國總統特朗普周二在七國集團（G7）峰會期間表示，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）舉行了「非常良好的會談」，並認為俄羅斯應與烏克蘭達成和平協議。有關言論令與會G7領袖對俄烏戰爭出現外交突破抱持審慎樂觀態度。

特朗普：盡我所能結束戰爭

路透社報道，與去年澤連斯基到訪白宮時遭特朗普批評「缺乏談判籌碼」相比，今次雙方在法國依雲萊班（Evian-les-Bains）舉行的G7峰會上氣氛明顯改善。

特朗普向記者表示，俄羅斯應該達成協議，因為戰場上已有太多年輕士兵喪生。「我會盡我所能去結束這場戰爭。」但他未有透露任何具體措施，亦未提及是否會加大對莫斯科的壓力。

特朗普表示，與烏克蘭總統澤連斯基舉行了「非常良好的會談」。路透社

G7領袖普遍認同俄羅斯並未在戰場上取得勝利，並討論了進一步制裁俄羅斯的可能性。路透社

德國總理默茨（Friedrich Merz）形容特朗普的表態令人鼓舞，稱對方在會談中態度合作，並認真聆聽各方意見。「這令我對歐洲和美國共同努力結束戰爭抱有一定程度的樂觀。」

G7領袖討論進一步制裁俄羅斯

澤連斯基其後接受路透社訪問時表示，G7領袖普遍認同俄羅斯並未在戰場上取得勝利，並討論了進一步制裁俄羅斯的可能性，包括針對石油出口、銀行體系及軍工生產等領域，以迫使莫斯科重返談判桌。

澤連斯基又透露，烏美雙方團隊未來24小時內將繼續在不同層級接觸，並希望能再次與特朗普單獨會面。

他早前曾表示，已提出在G7峰會期間與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面。不過，克里姆林宮官員表示，特朗普與普京近日通話時並未討論有關安排。