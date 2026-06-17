世界盃2026｜英國全家老少開電視睇波 驚見阿爺珍藏「鹹片」清單當場爆笑︱有片

2026年美加墨世界盃正進行得如火如荼，吸引全球球迷關注。近日網路上流傳一段趣味影片，英國一個三代同堂的家庭齊聚準備觀看賽事轉播，沒想到電視一打開，螢幕上跳出的竟然全是有關爺爺珍藏的色情網頁。這起突發意外讓全家人當場笑翻，爺爺則頓時手足無措，現場宛如一場「公開處刑」。

爺爺只好無奈陪笑

被發現後，爺爺頓時手足無措。Seergiot3ck@X

根據畫面顯示，該家庭當時正準備觀看球賽，現場還有多名年幼的孫子與孫女。沒想到打開電視後，映入眼簾的卻是帶有「18禁」大字的成人網站清單。爺爺一時間不知如何是好，只能坐在沙發上露出尷尬的笑容。

一旁的家人早已笑到不行，甚至還指著螢幕大聲覆誦爺爺偏好的特定題材，讓爺爺頓時羞紅了臉。爺爺崩潰大喊「閉嘴！」，同時手忙腳亂地操作遙控器，試圖刪除紀錄。

不少網友看後紛紛笑翻，有人笑指「爺爺的秘密愛好直接變成全家的綜藝節目」；還有人幽默表示：「我真替 F1 感到委屈，它怎麼會跟這些網站混在同一個搜尋紀錄裡？」