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建國250周年︱美民調：僅3成民眾認同「美國最偉大」 逾6成憂民主失敗

即時國際
更新時間：19:49 2026-06-16 HKT
發佈時間：19:49 2026-06-16 HKT

美國將於下月迎來獨立250周年紀念，然而最新民調顯示，社會大眾對國家前景的信心正急劇下滑。近4成受訪者悲觀預測，美國在250年後將不復存在，走向分裂；同時有高達64%的民眾直言，美國的民主制度正陷入失敗危機。

民主黨認同感跌逾半

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38%受訪者認為美國在250年後解體。路透社
38%受訪者認為美國在250年後解體。路透社

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路透社與民調公司益普索（Reuters/Ipsos）於6月12日至15日進行了一項全國線上民調，成功訪問1,537名美國成年人。數據顯示，38%受訪者認為美國無法在250年後維持統一，62%相信國家能延續下去。

兩黨惡鬥亦加劇了民眾對體制的絕望。該民調顯示，約三分之二（64%）的受訪者認同「美國民主正面臨失敗風險」。與去年8月的同類調查（57%）相比，憂慮民主前景的比例顯著攀升了7個百分點，而這波增長主要源自共和黨支持者的危機感。

此外，美國人對國家地位的自豪感亦大不如前。目前僅有30%的受訪者仍然堅信美國是「世界上最偉大的國家」，較2017年11月調查時的38%明顯萎縮。其中，民主黨支持者的認同感更出現斷崖式下跌，由26%暴跌至僅剩11%；而共和黨支持者則大致維持在約六成。

民調出爐之際，正值美國籌備7月4日的建國250周年大慶。總統特朗普亦預告將成為華盛頓獨立日慶祝活動的主角。外界預料，當天的官方慶典將染上濃厚的共和黨政治造勢色彩，全面為11月的中期選舉鋪路。

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