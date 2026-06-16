IT巨頭︱日本富士通會長古田英範辭職 被指對女性作「不適當行為」
更新時間：17:26 2026-06-16 HKT
發佈時間：17:26 2026-06-16 HKT
發佈時間：17:26 2026-06-16 HKT
日本電子設備製造商富士通（Fujitsu）今天（6月16日）宣佈會長古田英範（日文：ふるた ひでのり；英文：Furuta Hidenori）已經辭職，原因是他對女性作出「不適當行為」，但富士通並未說明具體內容。
古田英範自2024年起出任會長
據《共同社》報道，富士通計劃本月19日在股東大會上，諮詢再度任命古田擔任董事的事宜，但富士通已經撤回這項提案。富士通說明，公司方面本月接獲相關資訊，經調查過後，確認古田曾出現不適當的行為，而古田已經請辭，且辭去股東大會董事候選人資格。
富士通今天召開董事會，批准古田的辭呈。而下一任會長目前尚未確定，這個職位目前懸缺。
《日本經濟新聞》報道，古田目前67歲，於1982年進入富士通任職，曾經擔任技術長（CTO）等要職，2019年起被選任為董事，並於2024年起出任會長。
他目前也身兼亞太經濟合作會議（APEC）企業諮詢委員會（ABAC）的日本委員，以及日本社團法人「日本電子情報技術產業協會」（JEITA）的副會長。
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