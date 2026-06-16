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世界盃2026︱佛得角逼和西班牙一鳴驚人 非洲島國打入決賽周與中國有關？

即時國際
更新時間：16:05 2026-06-16 HKT
發佈時間：16:05 2026-06-16 HKT

2026美加墨世界盃H組首圈賽事中，非洲島國佛得角（Cabo Verde）以0:0逼和歐洲盟主西班牙，賽果讓無數人「大跌眼鏡」。

許多人在這場賽事前，未必認識這個非洲島國。佛得角位於北大西洋中部，距非洲大陸570公里。地處美、非、歐三洲航線交匯點，素有「連接各大洲的十字路口」之稱。該國原為葡萄牙殖民地，1975年才正式獨立。其國內生產總值（GDP）為29.2億美元；人均GDP為5670美元。目前人口只有54.6萬。

中國援建唯一體育場

佛得角資源有限，讓該國一直未能擁有國際標準體育設施。直至2013年，由中國援建的普拉亞國家體育場正式移交。佛得角能歷史性首次躋身決賽周，與中國不無關係。時任佛得角總理內韋斯當年曾表示，「這是中國幫我們實現的夢想」「佛得角國家體育場是佛獨立以來最大工程項目之一」。

佛得角足協成立於1982年，1986年加入國際足聯，直到2000年才首次參加世界杯預選賽。2025年10月，佛得角在主場以3比0完勝斯威士蘭（Eswatini）隊，以小組頭名的成績，歷史性晉級世界杯決賽周。

朗拿度曾祖母出生於佛得角

多年來，該角一直是葡萄牙足球的海外「人才基地」，當中C朗拿度的曾祖母出生於佛得角。

除了普拉亞國家體育場由中國援建，佛得角亦處處有中國身影。1987年首批華僑華人抵達佛得角，三十多年間，華人在當地的經商基礎逐步確立。從早期的寥寥數人到如今約1000人，華人群體已從最初的中餐經營，拓展至遍布各個島嶼的企業、大小商場與商店，建立起了自己的貿易市場。

如今，他們主要從事商貿、零售、餐飲等行業，也有工程技術人員、企業員工、援外人員及教育工作者。2025年，中佛貿易額1.16億美元，同比增長2.7%。由於種種原因，中、佛兩國間只能進行小額貿易。

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