世界盃2026︱伊朗首戰後遭反口不准留美過夜 教練：我們是最受壓迫的球隊

在世界盃G組首輪賽事中，伊朗隊於6月15日與新西蘭隊以2:2逼和。賽後，伊朗國家隊主教練加萊諾埃（Amir Ghalenoei）向媒體透露，球隊突然接獲勒令，必須立即離開美國，返回遠在200多公里外的墨西哥蒂華納（Tijuana）駐地休整。

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奔襲200多公里回墨西哥過夜

這場賽事結束時，當地時間已超過晚上8時。加萊諾埃並未透露具體是誰下達這項提前離境的命令，但他無奈表示，伊朗隊可能是本屆世界盃中受到最多限制與壓迫的球隊。而在當天（15日）較早前，伊朗足協曾向外界表示，球隊已獲批准在賽後留美過夜。

而在6月初，伊朗更指控美國拒絕向球隊多名「不可或缺」的後勤人員發放簽證。甚至在開賽前10天，美方才向所有伊朗球員及「必要支援人員」發出簽證。

按照賽程，伊朗足球隊將於6月21日在洛杉磯迎戰比利時隊；隨後於26日在西雅圖對陣埃及隊。