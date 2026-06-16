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印度女教師直播求救控親戚奪產 隔月遭行刑式槍決慘死︱有片

即時國際
更新時間：17:00 2026-06-16 HKT
發佈時間：17:00 2026-06-16 HKT

印度西姆拉（Shimla）一名41歲的女老師，在當地時間6月13日在校門外遭騎電單車的歹徒連開2槍，當場喪命。令人毛骨悚然的是，死者生前才剛在Facebook開直播求救，哭訴自己因為學校「產權糾紛」生命受到威脅並尋求警方保護，沒想到過了一陣子就命喪槍口，留下年幼女兒。

印度女教師直播求救，未料隔月被槍殺。saurabhprashar2@X / iYashGupta_21@X
印度女教師直播求救，未料隔月被槍殺。saurabhprashar2@X / iYashGupta_21@X
槍擊事發現場。iYashGupta_21@X
槍擊事發現場。iYashGupta_21@X
槍擊事發現場。iYashGupta_21@X
槍擊事發現場。iYashGupta_21@X
印度警察36小時內抓捕槍手。see_right_here@X
印度警察36小時內抓捕槍手。see_right_here@X

家族糾紛或成犯案動機

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這宗事件發生在印度西姆拉（Shimla）桑賈烏利（Sanjauli）地區。41歲的瑪妮莎．米塔爾（Manisha Mittal）是「薩拉斯瓦蒂天堂國際公立學校」（Saraswati Paradise International Public School）的老師，原本住在哈里亞納邦（Haryana）的她，過去一個半月來帶著未成年的女兒，搬進了學校宿舍居住。

瑪妮莎在6月13日下午6時許外出時，在校門口突遭騎着電單車的歹徒伏擊。歹徒朝她頭部連開2槍後，火速逃離現場，導致瑪妮莎當場倒地身亡。

當地助理警察局長阿布希謝克（Abhishek）表示，在接報後，已經立刻封鎖了整個街區，並召喚鑑證專家趕到現場。但被害人當場就不治身亡，警方亦將噩耗通知她的丈夫蘇巴什（Subhash Yadav）。

學校由死者父母創辦

這起看似尋常的治安事件，背後卻牽扯出家族糾紛。有消息人士透露，這間學校是瑪妮莎父母在大約20年前一手創辦的，但她最近卻因為學校的擁有權，跟親戚爆發嚴重衝突。

瑪妮莎上個月在Facebook開直播，痛訴自己遭到不當對待。她在影片中直指，明明學校是爸爸創立的，卻有一名「關係親近的親戚」想盡辦法要阻止她取得學校所有權，甚至直言自己的生命安全受到了威脅。

「已和解」影片流出卻仍爆命案

但詭異的是，在瑪妮莎的求救直播後，印度網絡卻出現了另一段影片。片中有一名來自哈里亞納邦的男子宣稱，瑪妮莎與親戚間的糾紛「已經順利解決」，企圖平息風波。

然而，如今瑪妮莎卻慘遭橫死街頭。當地警方表示，目前已在桑賈烏利警察局立案偵辦這宗謀殺案。

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