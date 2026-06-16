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日6大企業涉操縱雪糕價格 明治、森永、樂天等公司遭調查

即時國際
更新時間：13:06 2026-06-16 HKT
發佈時間：13:06 2026-06-16 HKT

日本明治、森永製菓、森永乳業、樂天、江崎格力高及赤城乳業等6大公司，涉嫌集體操縱雪糕價格，當地公正取引（公正交易）委員會周二（16日）前往這6間企業搜查，這是日本首次針對雪糕獨佔利益集團展開調查。

這6大業者管理層涉嫌從數年前開始，在提高雪糕售價前會面或透過電郵聯繫，彼此交流加價幅度及調整價格的時間，此舉恐令消費者以高於合理價的範圍購買產品。

赤城乳業在2024年面對物價上漲時，因加價10日圓，曾派出社長率領高層集體鞠躬道歉。赤城官網
赤城乳業在2024年面對物價上漲時，因加價10日圓，曾派出社長率領高層集體鞠躬道歉。赤城官網

雖然業界皆因成本上升而加價，但該6大企業因涉嫌聯合串通，而非各自獨立決策，才招致公平會調查。

赤城乳業雪條加價 高層曾鞠躬道歉

公平會認為，6大業者之所以會聯合操縱價格，是為了避免出現其他家沒加價導致自身銷售下滑等情況，但這可能已觸犯《獨佔禁止法》（反壟斷法），之後將分析各業者的資料，並傳召相關人員調查。

在日本，雪糕價格通常對通脹極度敏感，過去多年來價格凍結，直到近期因全球原物料與物流成本飆升才不得不上調。但微幅調漲也引發震撼，以國民雪條「ガリガリ君」為例，生產商赤城乳業在2024年面對物價上漲時，因加價10日圓，曾派出社長率領高層集體鞠躬道歉，引發網民熱議。

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