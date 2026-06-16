美伊達成協議 | 萬斯：諒解備忘錄約一頁半 警告伊朗若毀約美會再開炸

美國總統特朗普周一（15日）證實，結束與伊朗戰爭的初步協議已經簽訂，預計很快就會對外公布細節。副總統萬斯則透露，美伊之間的諒解備忘錄大約只有一頁半的長度，涵蓋包含開放霍爾木茲海峽、伊朗不取得核武，以及若伊朗願意像個正常國家，美國願意根本上改變雙邊關係的3大重點；但他也警告，若伊朗違反協議義務，美方不排除重新採取軍事行動。這也是特朗普政府在推動美伊關係降溫的同時，首度明確釋出可能恢復空襲的強硬訊號。

特朗普在G7峰會上與法國總統馬克龍會談時宣布，「字已經簽了，協議已經全部簽妥」。美國高層官員透露，該協議已經由特朗普、萬斯與伊朗國會議長卡利巴夫透過電子方式簽署，預計周五（19日）在瑞士日內瓦正式簽署。

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萬斯接受傳媒訪問，披露美伊備忘錄約一頁半長。美聯社

特朗普在G7峰會上與法國總統馬克龍會談，指美伊已以電子方式簽署初步協議。美聯社

特朗普在法國出席G7峰會。路透社

細節在未來談判中慢慢敲定

萬斯接受美國有線新聞網（CNN）專訪時表示，這份諒解備忘錄大約只有一頁半，內容非常概括，許多細節得在未來的技術性談判中慢慢敲定。他指出，文件第一段就載明伊朗將致力於「區域和平與穩定」，這代表他們必須停止資助恐怖組織。

他透露，備忘錄的3大重點是，首先，確保霍爾木茲海峽立即開放；第二，確保伊朗永遠不會擁有核武器；第三，如果伊朗願意改變做法，願意像正常國家一樣行事，停止試圖製造核武器，停止試圖資助整個中東的恐怖主義，那麼美國願意從根本上改變與他們的關係。

萬斯強調，華府對伊朗的態度並非建立在信任之上，而是建立在可驗證的行動與結果之上。若德黑蘭未履行承諾，美方將重新評估所有選項，其中包括恢復經濟制裁、重新實施封鎖措施，甚至再次發動軍事打擊。他直言，「恢復轟炸」確實可能成為選項之一。

核查人員將重返伊朗

萬斯表示，特朗普政府希望看到的是伊朗行為改變，而非推翻現有政權。他說，美方最終目標是讓伊朗成為一個能與國際社會正常往來的國家，而非持續發展核武或介入區域衝突。

他同時將即將簽署的新協議與前總統奧巴馬時期的《聯合全面行動計畫》（JCPOA）作出區隔，認為新協議將建立更嚴格的查核制度，避免外界質疑伊朗在獲得利益後仍持續推進核計畫。

萬斯又表示，作為美伊諒解備忘錄的一部分，國際原子能機構的核查人員絕對會重返伊朗，因為諒解備忘錄明確規定，國際原子能機構和美國將「協助伊朗銷毀高濃縮鈾庫存」，「這是協議中寫得非常清楚的一部分」。