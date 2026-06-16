中日關係︱傳日本商工會議所時隔八年單獨派團訪華 20中小企高管赴北京考察
更新時間：09:25 2026-06-16 HKT
發佈時間：09:25 2026-06-16 HKT
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自日本首上高市早苗上任後，中日關係惡化，兩國政經交流銳減。共同社報道，消息人士透露，日本商工會議所將時隔8年單獨派團訪華，於21日至24日在北京考察。
由於原定1月的與日中經濟協會、日本經濟團體聯合會（經團聯）的三團體一把手訪問北京的計畫延期，日商策劃此次出訪。
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報道稱，在中日關係惡化長期持續的背景下，日商訪華團的目的是通過經濟交流來維持對話窗口。訪華團將與中國電商巨頭洽談，並考察人工智能（AI）企業。
日商是支援由中小企業構成的各地商工會議所的團體。訪華團將配合22日至26日在北京舉行的「中國國際供應鏈促進博覽會」前往，預計有約20名日本中小企業高管等參加。行程包括與電商巨頭京東集團進行商務洽談。
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