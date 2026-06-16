菲律賓南部強震後驚現「海底露出」 海床推高兩米大片珊瑚礁曝曬枯死

菲律賓南部外海近日遭受芮氏規模7.8級強烈地震襲擊，除造成至少61人死亡、40人失蹤的慘重傷亡外，更觸發了極罕見的海岸地形地貌劇烈變動。據菲律賓火山暨地震研究所及環境部最新勘查證實，受強震引發的巨大地殼推力結構影響，當地部分海床竟然被物理性地生生抬升海面高達2米，導致海岸線向外大幅移動約200米。這場突如其來的隆起讓大面積的珊瑚礁與海草床直接暴露在烈日下，無數海洋生物因受困而集體死亡，水下生態系統正面臨毀滅性重創，沿岸漁業生計恐面臨長期衝擊。

科塔巴托海溝板塊劇烈位移 薩蘭加尼省海岸線罕見暴長

根據英國《衛報》及當地官方媒體報導，這起奪命強震的震央位於民答那峨島南部外海，鄰近極其活躍的科塔巴托海溝（Cotabato Trench）。專家調查指出，海溝板塊在地震期間發生了極其劇烈的位移，釋放出令人難以置信的龐大能量，直接將薩蘭加尼省及西達沃省部分海岸線向上推升。

最新的測繪數據顯示，原本隱沒在海面之下的海床，部分地區地表抬升幅度高達2米，直接被推上海面以上；與此同時，陸地面積因此橫向擴張，海岸線最遠向外延伸了約200米之遙。想到要將沉重的海床從海洋中物理性地抬升出來所需的巨大自然力量，令人難以置信。

大片珊瑚海草慘遭烈日暴曬 礁魚貝類集體死亡爆腐臭危機

據報道，地震發生兩天後，當地沿岸居民陸續察覺地貌出現反常異樣。菲律賓環境部隨即派遣專家團隊趕赴現場，眼前景觀讓人觸目驚心：大片原本浸沒於海中的彩色珊瑚礁與海草床，如今徹底失去海水覆蓋，赤裸裸地暴露在陽光之下。

官方公布的勘查照片與報告顯示，這場突如其來的隆起使海洋生物瞬間受困。因缺乏海水與養分，大面積珊瑚和海草已開始大批枯死，依附其生存的礁魚、鰻魚、蛤蜊及貝類等海洋生物因無法及時退回深海，陸續在乾涸中死亡。大量海洋生物屍體橫陳於裸露的海床上，部分沿岸社區居民已陸續通報，擔心大量屍體腐敗後會釋放出有毒氣體，對公共衞生及健康造成威脅。相關單位已啟動環境監測，以防引發次生災害。

地震群後爆發強震改寫地貌 沿岸海洋資源漁業生計受重創

事實上，距離民答那峨島南部海岸僅約50公里的科塔巴托海溝，向來是菲律賓的地震高危地帶。今年1月，該區就曾出現過由數千次小規模地震組成的異常「地震群」現象，未料近日終於爆發大型強震。專家指出，此類海岸地殼大幅度抬升的現象雖然在歷史上並不常見，但每一次發生，都足以在短時間內徹底改寫海岸地貌與周邊的生態環境。

菲律賓環境部表示，由於地殼變動範圍極其廣闊，目前當局仍無法精確估算整體的生態損失規模。但初步評估認為，大面積沿岸生態棲地的破壞，將對當地的沿岸海洋資源造成不可逆轉的傷害，並直接重創依賴該海域維生的漁民生計。當局目前一邊持續監測環境變化，一邊評估後續的生態復原計劃，惟面對如此大面積的自然地貌改變，重建工作將面臨極大挑戰。