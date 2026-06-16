美軍B-52轟炸機加州墜毀 8機員全罹難 空拍驚見大片焦黑

美國軍方一架可搭載核武的B-52戰略轟炸機周一（15日）在加州南部的莫哈韋沙漠地區墜毀，機上8人全部罹難難。這是B-52自2016年5月於關島墜毀以來首度失事，空拍畫面顯示，墜機地點形成一片約足球場大小的焦黑區域，地面持續冒出煙霧。

美軍愛德華茲空軍基地發布消息說，該轟炸機於當地時間上午11時20分左右從該基地起飛，不久後墜毀。初步調查顯示，這次墜機事故無人生還。救援人員已趕赴現場，空拍畫面並未發現大型機體殘骸。事故原因正在調查中。

現場瞬間爆出衝天黑色濃煙，猛烈火勢將大片荒漠熏黑。基地軍方隨即啟動最高級別緊急救援，下令無限期關閉機場並轉移所有入境航班。

剛起飛即栽進沙漠 現足球場大小焦土

據當地媒體報道，墜機地點位於洛杉磯以北約160公里處。在採訪直升機上的記者表示，墜機發生後，現場可以看到巨大的黑色濃煙直衝天際，在那片燒焦區域旁可見多輛緊急救援車輛。

愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）起飛後不久突然失事墜毀，現場瞬間爆出衝天黑色濃煙。路透社

猛烈火勢將大片荒漠熏黑。路透社

B-52由波音飛機公司設計製造，是一款遠程戰略轟炸機。路透社

從當地電視台隨後曝光的航拍災場畫面可見，失事現場觸目驚心。轟炸機墜毀的地表化為一片足球場大小的焦黑火海，現場不斷冒出刺鼻的滾滾黑煙。

嚴防洩密 無限期封鎖基地

空軍基地官方隨後在社交平台 X 發出緊急通告，證實一架 B-52 戰略轟炸機在上午11時20分於基地跑道附近墜毀，強調「緊急救援人員已即時趕抵現場，目前救援及善後工作仍在膠著進行」。

為了騰出全部資源應對這宗一級軍事事故，並嚴防核心軍事機密外洩，愛德華茲空軍基地隨後於下午1時前發布嚴厲禁令，宣佈即時關閉整個軍用機場，所有原定降落該基地的軍機及後勤飛機一律必須即時轉飛其他空軍基地。同時，軍方亦宣佈全面暫停發放所有非商業訪客證，禁止任何外來人士接近。

可搭載核武 近10年首次墜毀

這宗事故打破了該款核轟炸機維持了整整10年的安全紀錄。根據總部設於日內瓦的航空事故檔案局（BAAA）官方數據顯示，這亦是自2016年5月美軍一架同類型 B-52 轟炸機於關島島嶼墜毀（當時機上7名機組人員全數生還）以來，全球首宗涉及 B-52 的墜機慘劇。

作為美軍核三位一體戰略威懾的核心中堅，B-52 轟炸機不僅能攜載精準制導的常規炸彈、集束彈，更能發射戰術核武，最大飛行高度可達5萬英呎。美國空軍及五角大樓在事發後表現得極為謹慎，初期除了基地發表的簡短網絡聲明外，一概拒絕向外界發表任何評論，更未有透露事發時飛機是否攜帶武器。

作戰航程高達8800英里 1955年起服役至今

B-52由波音飛機公司設計製造，是一款遠程戰略轟炸機，綽號「同溫層堡壘」（Stratofortress），作戰航程高達8800英里，可搭載核武器以及多種精確制導武器，自1955年起服役至今。

B-52首次飛行於1954年，最初是為與蘇聯作戰而設計。自冷戰結束以來，該機持續進行升級，以維持其服役數十年。美國曾在越南、波斯灣、伊拉克、阿富汗部署過這款轟炸機，最近一次則是在伊朗。