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美國愛德華茲空軍基地 核武戰略轟炸機B-52墜毀 機員生死未卜

即時國際
更新時間：06:06 2026-06-16 HKT
發佈時間：06:06 2026-06-16 HKT

美軍發生軍事空難事故。一架具備核打擊能力、隸屬美國空軍的 B-52「同溫層堡壘」（Stratofortress）戰略轟炸機，於當地時間周一（15日）上午在加州南部的莫哈韋沙漠（Mojave Desert）愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）起飛後不久突然失事墜毀。現場瞬間爆出衝天黑色濃煙，猛烈火勢將大片荒漠熏黑。基地軍方隨即啟動最高級別緊急救援，下令無限期關閉機場並轉移所有入境航班。由於五角大樓及空軍高層至今對外保持緘默，機上約5名機組人員的死傷情況以及當時執行的具體任務，目前依然生死未卜、高度成謎。

剛起飛即栽進莫哈韋沙漠 現足球場大小焦土

事發於周日上午11時20分。涉事的 B-52 八引擎重型遠程戰略轟炸機，當時正於洛杉磯以北約161公里的愛德華茲空軍基地執行飛行任務。不料，這架龐然大物在滑跑升空後不久便生變故，隨即在基地機場範圍內失控墜毀。

愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）起飛後不久突然失事墜毀，現場瞬間爆出衝天黑色濃煙。路透社
愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）起飛後不久突然失事墜毀，現場瞬間爆出衝天黑色濃煙。路透社
猛烈火勢將大片荒漠熏黑。路透社
猛烈火勢將大片荒漠熏黑。路透社

從當地電視台隨後曝光的航拍災場畫面可見，失事現場觸目驚心。轟炸機墜毀的地表化為一片足球場大小的焦黑火海，現場不斷冒出刺鼻的滾滾黑煙。令人震驚的是，現場畫面中幾乎完全看不到任何大型飛機殘骸部件，極大的衝擊力與隨之而來的烈焰，似乎已將全機吞噬殆盡。大批軍方緊急救援車輛隨即沿著焦黑區域的外圍拉起警戒線，氣氛嚴峻。

軍方嚴防洩密無限期封鎖基地 派遣專責隊伍全面戒備

空軍基地官方隨後在社交平台 X 發出緊急通告，證實一架 B-52 戰略轟炸機在上午11時20分於基地跑道附近墜毀，強調「緊急救援人員已即時趕抵現場，目前救援及善後工作仍在膠著進行」。

為了騰出全部資源應對這宗一級軍事事故，並嚴防核心軍事機密外洩，愛德華茲空軍基地隨後於下午1時前發布嚴厲禁令，宣佈即時關閉整個軍用機場，所有原定降落該基地的軍機及後勤飛機一律必須即時轉飛其他空軍基地。同時，軍方亦宣佈全面暫停發放所有非商業訪客證，禁止任何外來人士接近。

核打擊核心機種十載首墜 五角大樓低調拒評死傷動機

這宗事故打破了該款核轟炸機維持了整整十年的安全紀錄。根據總部設於日內瓦的航空事故檔案局（BAAA）官方數據顯示，這亦是自2016年5月美軍一架同類型 B-52 轟炸機於關島島嶼墜毀（當時機上7名機組人員全數生還）以來，全球首宗涉及 B-52 的墜機慘劇。

作為美軍核三位一體戰略威懾的核心中堅，B-52 轟炸機不僅能攜載精準制導的常規炸彈、集束彈，更能發射戰術核武，最大飛行高度可達5萬英呎。美國空軍及五角大樓在事發後表現得極為謹慎，初期除了基地發表的簡短網絡聲明外，一概拒絕向外界發表任何評論，更未有透露事發時飛機是否攜帶武器。目前，空軍已成立最高級別調查委員會，正就這架服役期長達數十年的「空中巨獸」為何會在起飛黃金期突然墜毀，展開全方位徹查。

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