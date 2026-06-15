世界盃2026︱官方發球員拖米納卜學童入場AI影片 伊朗足協：為罹難童而戰︱有片

針對今年2月28日伊朗南部荷姆茲甘省米納卜市（Minab）小學遭導彈襲擊，釀成上百名學童遇難的慘劇，伊朗多個駐外使館近日在社交平台發佈了一段AI宣傳影片。影片模擬了伊朗國家足球隊隊員與這群米納卜市學童攜手參與世界盃的畫面，以此特殊形式向這場襲擊中的年幼罹難者致哀。

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全員佩戴紀念徽章

另外，伊朗足協主席邁赫迪．塔傑（Mehdi Taj）於6月13日接受媒體採訪時亦證實，伊朗球員都會佩戴一枚名為「米納卜168」的徽章，是專門為了紀念此前在遭到美國與以色列襲擊中不幸喪生的168名伊朗米納卜市兒童及教師。

伊朗球員會佩戴徽章，紀念遇難學童。RyanRozbiani@X

他強調，伊朗國家足球隊此次參賽背負著特殊使命，將全程以「米納卜168」的名義參與本屆世界盃賽事。在當地時間6月7日，伊朗國家足球隊已順利抵達墨西哥。

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死傷者多為女童與老師

在今年2月28日，伊朗南部荷姆茲甘省米納卜市的一所小學遭到美軍導彈襲擊，造成重大死傷。根據聯合國的統計，這宗空襲事件共造成至少148至175名人員死亡，另有 90餘人受傷，罹難者中包含大量女童與教師。伊朗則宣稱空襲中共有168名罹難者，當中大部份是學童。