英國反君主制｜凱特與3子女坐馬車遭噓 專業揮手「強擠笑容」化解尷尬

為慶祝英王查理斯三世（King Charles III）官方生日，英國舉行一年一度的「皇家閱兵式」（Trooping the Colour），王室成員齊聚亮相。不過，活動現場有反君主制團體抗議，王儲妃凱特（Kate Middleton）與3個孩子搭馬車行徑林蔭大道途中，遭示威者當面噓聲伺候，他們的回應引發熱議。

當時他們的馬車跟在英王查理斯三世和王后卡米拉（Queen Camilla）的馬車後方，王儲威廉（Prince William）則騎馬。

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當時反君主制團體「共和國」（Republic）聚集在林蔭大道，抗議者手持「不是我的國王」、「廢除君主制」的標語。網傳影片顯示，凱特與3個孩子的馬車經過示威人群時，抗議者發出噓聲。

3個孩子面露難色，看來很困惑，11歲的夏洛特公主（Princess Charlotte）皺著眉頭看抗議群眾，凱特與喬治王子（Prince George）則盡顯專業，繼續向人群揮手並極力擠出笑容。「表情包王子」路易（Prince Louis）雖面露不悅，也跟着母親一起揮手。

相關影片在X平台有超過1300萬次瀏覽，貼文者稱，凱特試著掩飾，她的表情「根本裝不下去」，貼文者同孩子則表示同情，認為孩子們不該遭受這樣的對待。