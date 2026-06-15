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伊朗局勢︱美伊和平協議最終草案內容　三大範疇包括資產解凍與核計畫

即時國際
更新時間：08:52 2026-06-15 HKT
發佈時間：08:52 2026-06-15 HKT

一名伊朗高官告訴路透社，與美國的諒解備忘錄（Memorandum of understanding，MOU）最終草案涵蓋多項議題，從伊朗核計畫、重啟霍爾木茲海峽，到美國豁免對伊朗石油的制裁等，且雙方將在達成協議後的60天內討論最終協議。

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這名伊朗官員表示，諒解備忘錄的草案內容包括：

霍爾木茲海峽

伊朗將立即重新開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），允許所有商船通行；美國則將解除對伊朗港口的海軍封鎖。且美方解除封鎖的行動將於備忘錄簽署後立即展開，並於30天內完成。

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金融與財政

美國同意在最終協議達成以前，不對伊朗施加任何新制裁。

一旦達成最終協議，美國和聯合國（UN）對伊朗的所有制裁，將依照議定的時程表解除。

美國將在特定期間內豁免對伊朗石油的制裁，允許伊朗銷售石油並獲取收益。

美國同意釋出250億美元被凍結的伊朗資產，方式包括直接現金匯款、區域國家合作及授信額度等。

華府將與區域盟友協調，為伊朗準備一份重建及發展計畫，並將在60天內與伊朗協商敲定。

核計畫

伊朗同意不生產也不取得核武器。

在最終協議達成前，伊朗核子計畫將維持當前狀態，不再進行進一步的鈾濃縮活動，也不擴建核設施。

美國同意在未來的全面協議下，允許伊朗在國內稀釋其高濃縮鈾庫存。

伊朗的核計畫、鈾濃縮活動及高濃縮鈾庫存的處置機制，將於備忘錄達成後的60天內協商，並於最終協議中做出安排。

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