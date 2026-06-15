伊朗局勢︱美伊和平協議最終草案內容　一文看清14要點包括資產解凍與核計畫

一名伊朗高官告訴路透社，與美國的諒解備忘錄（Memorandum of understanding，MOU）最終草案涵蓋多項議題，從伊朗核計畫、重啟霍爾木茲海峽，到美國豁免對伊朗石油的制裁等，且雙方將在達成協議後的60天內討論最終協議。

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新華社引述伊朗邁赫爾通訊社報道，伊朗和美國諒解備忘錄草案包括14點內容。其內容與該媒體數日前發布的版本一致，大致分為3個範疇（霍爾木茲海峽通航安排、金融與財政及伊朗核計劃），其中細節如下：

第一，在所有戰線，包括黎巴嫩，立即並永久停止戰爭；

第二，美國承諾不干涉伊朗內政，並尊重伊朗伊斯蘭共和國主權；

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第三，在30天內全面解除海上封鎖；

第四，美國承諾從伊朗周邊撤出其軍事力量；

第五，霍爾木茲海峽將在30天內按照伊朗的安排重新開放；

第六，暫停針對伊朗石油、石化產品及其衍生品銷售的制裁，並允許伊朗完全使用相關金融收入；

第七，美國及其盟友須提出總額至少3000億美元的伊朗重建計劃；

第八，進行為期60天的談判，以達成最終協議。協議內容包括核問題、全面取消美國針對伊朗的一級和二級制裁，以及取消聯合國安理會和國際原子能機構理事會針對伊朗的相關決議；

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第九，伊朗重申其在《不擴散核武器條約》中的承諾，不制造核武器；

第十，在談判期間，美國承諾不向地區增派軍事力量，也不實施新的制裁措施；

第十一，在最終談判的60天期間，解凍240億美元伊朗被凍結資產。其中一半資金必須在談判開始前向伊朗提供；

第十二，建立監督機制，以推動協議落實執行；

第十三，最終協議將通過聯合國安理會決議予以確認；

第十四，在解凍一半伊朗被凍結資產、暫停對伊朗石油的制裁以及解除海上封鎖之前，最終談判不會啟動。最終協議僅涉及濃縮鈾處置、鈾濃縮活動、解除制裁以及伊朗經濟重建計劃等議題。關於伊朗導彈計劃及其支持抵抗組織的問題，已被明確排除在議程之外。