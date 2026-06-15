特朗普慶80大壽 白宮辦鐵籠格鬥賽捱批

美國史上最高齡總統特朗普周日以一貫強勢作風來歡度他的80歲大壽，在白宮南草坪舉辦一場打鬥激烈的綜合格鬥大賽。這項安排遭到批評者炮轟是「暴力盛會」，且不理民間疾苦。

批評斥無視物價飛漲

這場史無前例的總統慶生會，預計有14名「終極格鬥冠軍賽」（UFC）選手在競技場內激戰，彼此格鬥到見血。比賽場地設在白宮南草坪，臨時搭建一座鋼鐵巨棚，名為「爪子」（The Claw），可容納逾4000個觀眾座位（超過一半的名額提供給美軍成員），選手在中央位置的八角型圍籠中格鬥。此外，在華府國家廣場上設有巨型螢幕，可讓約12.5萬人觀看比賽。

這場耗資6000萬美元的格鬥比賽，與今年美國獨立250周年的慶祝活動一併舉行。批評者譏諷這是在白宮後院舉行「暴力盛會」，並指當前美伊戰爭導致物價飛漲，卻在舉辦這種品味低俗的活動。

特朗普上月在白宮橢圓辦公室，歡迎肌肉壯碩的格鬥選手到來，他說：「你們一定會喜歡這場比賽。」白宮強調，主辦單位UFC將負擔所有賽事費用。UFC總監博薩否認將運動與政治結合炒作。登場格鬥選手錢德勒稱這是「格鬥運動史上，規模最大的一場比賽」。法國選手蓋恩說，他將專注於運動本身，「我們不談政治，但一定要把握這次能被全球看得見的機會」。

喬治華盛頓大學媒體學院院長洛吉告訴法新社說：「特朗普擔任總統，就像以前主持真人騷一樣，都是浮誇又刺眼的表演。」特朗普本月11日告訴《紐約郵報》：「他們會是你見過最強悍的一群人。如果你不常看（這種比賽），你會難以置信。」特朗普與格鬥運動高層交情匪淺，曾多次親臨現場觀賽，也因此受到許多年輕男性粉絲的支持，而這批人對他的政治崛起同樣至關重要。綜合報道