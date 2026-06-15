瑞士公投「設千萬人口上限」 預測選民否決

瑞士昨日舉行公投，決定是否為常住人口設定1000萬人的上限（即限制在1000萬人以下）。媒體初步推測，過半民眾傾向否決這項公投案，顯示選民在面臨移民問題之際，仍優先考慮經濟穩定及與歐盟的關係。

瑞士廣播電視台（SRF）發布的公投結果初步推測顯示，約45%選民支持這項公投，但有55%反對。這項提案由右翼瑞士人民黨（SVP）提出，擬限制全國人口在2050年底前不得超過1000萬人，若連續兩年超標，瑞士應取消與歐盟的人員自由流動協議。



歐盟是瑞士的主要貿易夥伴，此次投票被比擬為2016年英國脫歐公投，企業界高度緊張，擔心公投結果恐導致瑞士與歐盟間的人員自由流動終止。瑞士的高齡化人口已突破900萬，而歐盟成員國正是瑞士大量勞動力的主要來源。

這種欲以法律直接規範人口規模的做法前所未有，是受移民問題、公共服務及住房短缺壓力等因素推動。這與歐洲右翼政黨持續加強移民限制的趨勢並存，這股趨勢源於民眾對生活成本上升、經濟增長疲弱與犯罪問題的不滿。