有片｜里約熱內盧兩直升機相撞墜毀 6人罹難包括美國歌手Oliver Tree

據巴西消防部門證實，兩架直升機周日（14日）在里約熱內盧西區的上空發生罕見的半空中相撞，隨後雙雙墜毀，其中一架更撞向地面一間汽車露天陳列場引發猛烈大火。意外導致兩機上合共6人全數罹難，當地警方已在乘客名單中，確認美國怪傑歌手兼藝人奧利弗·特里（Oliver Tree）在列。

兩機空中驚心相撞墜落民居 撞向汽車陳列室引發連環爆炸

意外發生於里約熱內盧西區的里克里奧·多斯·班德蘭特斯（Recreio dos Bandeirantes）。當地消防部門指出，周日上午，兩架正進行飛行活動的直升機在半空中因不明原因發生劇烈碰撞。失去控制的機身隨即由高空墜落，其中一架直升機直接栽進路面一間汽車露天陳列場內，猛烈撞擊瞬間引發大火，並波及現場多輛停泊的汽車，一時間濃煙蔽天，現場並傳出多次爆炸聲。

巴西軍方及大批消防員接報後趕往現場將火勢撲滅，惟無奈證實兩架直升機上的所有人已無生存跡象。據救援人員透露，事故中的兩架飛機合共載有6人，在空難中均當場死亡，現場遺體損毀嚴重。

警方名單證實當紅怪傑在列 剛出新碟原定下月展開全球巡演

里約熱內盧警方在隨後發布的聲明中指出，雖然由於遺體狀況嚴重，當局仍需時進行基因及法醫學上的正式身份鑑定，但根據航空部門掌握並提交的登機乘客名單顯示，32歲的美國著名歌手Oliver Tree確實在其中一架出事直升機上。美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）及知名娛樂網站TMZ亦先後證實了其罹難的消息。

出生於美國加州的Oliver Tree，以標誌性的「馬桶蓋頭」、復古運動服造型以及將另類流行、電子音樂與幽默喜劇完美融合的曲風而聞名全球。他曾憑藉《Life Goes On》、《Miss You》及《Alien Boy》等作品在各大短視頻平台爆紅，音樂錄像帶在網絡上斬獲數以億計的瀏覽量。今年4月，他才剛推出第四張個人錄音室專輯《Love You Madly, Hate You Badly》，並積極籌備即將於下月（7月）正式開鑼的全球夏季巡迴演唱會，豈料在出發前夕於巴西遭遇不測，令這張新專輯遺憾成為其音樂生涯的絕響。

巴西民航局與警方已正式成立聯合專責小組，對事故現場展開地毯式搜證與殘骸清理。當局目前正深入調查兩架直升機在日間能見度良好的情況下，為何會發生嚴重的半空相撞。