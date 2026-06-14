世界盃2026︱南韓網紅興奮睇波 遭墨西哥男「拉眼角」歧視︱有片

在YouTube 擁有 660 萬訂閱的南韓網紅「이노냥 inoCat」，日前赴墨西哥觀看世界盃小組賽「南韓對陣捷克」的賽事。然而，在觀賽過程中，她卻遭到現場墨西哥球迷的種族歧視，隨著相關影片在網路瘋傳，引發國際輿論的廣泛批評。

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「瞇瞇眼」公認屬種族歧視

南韓網紅在墨西哥觀賽，遭墨西哥男人「拉眼角」歧視。JeCervantess@X

據《韓國先驅報》（The Korea Herald）報道，在inoCat上傳的影片畫面中，6月12日她當時正與身後的現場觀眾合影，此時一名身穿墨西哥隊球衣的男子，突然用手指拉扯眼角、做出俗稱「瞇瞇眼」的姿勢，該舉動被視為針對亞洲人相當明確的種族歧視行為。

隨著 inoCat 遭遇種族歧視的過程受到國際輿論高度關注，墨西哥媒體隨後點名指出，涉案男子為墨西哥哈利斯科州測量與地理資訊工程師協會（CITGEJ）會長米拉蒙特斯（Ulises Fernando Bernal Miramontes）。對此，該協會已發表聲明，強調已啟動內部調查，並與該名男子割席。

CITGEJ已經和該男子撇清關係。CITGEJ官網

在國際社會中，「瞇瞇眼」（拉眼角）已被公認為針對亞洲人的嚴重種族歧視符號。其歷史根源可追溯至 19 世紀西方殖民時期與歐美「黃禍論」興起之時，當時西方社會常以極端誇張的細長眼形象醜化東亞裔群體。

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