美軍「超級大黃蜂」戰機墜毀引山火 飛行員及時彈射逃生︱有片
更新時間：12:51 2026-06-14 HKT
發佈時間：12:51 2026-06-14 HKT
發佈時間：12:51 2026-06-14 HKT
美國媒體報道，美國海軍一架F/A-18「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰鬥機於當地時間6月13日在華盛頓州墜毀。
事故原因未明
事發時，這架隸屬於美國海軍陸戰隊第三航空聯隊第11航空大隊的F/A-18「超級大黃蜂」戰鬥機正在進行例行訓練。戰機失控後，墜毀於華盛頓州亞基馬縣（Yakima County）的里姆羅克湖（Rimrock Lake）附近。
據了解，機上飛行員在墜毀前已及時彈射逃生，僅受輕傷，目前已被送往醫院接受進一步治療。
不過，戰機墜毀隨即引發了周邊地區的叢林火災，當地救援部門已緊急趕赴現場進行撲救，事故的具體原因仍有待軍方進一步調查。
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