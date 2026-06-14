Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美軍「超級大黃蜂」戰機墜毀引山火 飛行員及時彈射逃生︱有片

即時國際
更新時間：12:51 2026-06-14 HKT
發佈時間：12:51 2026-06-14 HKT

美國媒體報道，美國海軍一架F/A-18「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰鬥機於當地時間6月13日在華盛頓州墜毀。

6月13日，美軍一架「超級大黃蜂」戰鬥機墜毀。Rizvana_Raza@X / ShayneB52@X
6月13日，美軍一架「超級大黃蜂」戰鬥機墜毀。Rizvana_Raza@X / ShayneB52@X

事故原因未明

事發時，這架隸屬於美國海軍陸戰隊第三航空聯隊第11航空大隊的F/A-18「超級大黃蜂」戰鬥機正在進行例行訓練。戰機失控後，墜毀於華盛頓州亞基馬縣（Yakima County）的里姆羅克湖（Rimrock Lake）附近。

據了解，機上飛行員在墜毀前已及時彈射逃生，僅受輕傷，目前已被送往醫院接受進一步治療。

不過，戰機墜毀隨即引發了周邊地區的叢林火災，當地救援部門已緊急趕赴現場進行撲救，事故的具體原因仍有待軍方進一步調查。

最Hit
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-13 13:00 HKT
KOL女實習醫生被捕｜醫科生讀6年 人均教學開支達170萬元
突發
15小時前
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
生活百科
2026-06-13 09:30 HKT
60歲劉嘉玲私下一面判若兩人？現身機場真實素顏照瘋傳 網民驚呼：哪位老奶奶
60歲劉嘉玲私下一面判若兩人？現身機場真實素顏照瘋傳 網民驚呼：哪位老奶奶
影視圈
19小時前
月薪20萬Meta工程師 捨棄物慾 全屋僅兩傢俬 冀30歲擁1500萬財務自由
月薪20萬Meta工程師 捨棄物慾 全屋僅兩傢俬 冀30歲擁1500萬財務自由
投資理財
7小時前
香港人4大慳錢方法？等超市特價/搭的士唔養車 1招惹小紅書熱議：内地人根本想不到
香港人4大慳錢方法？等超市特價/搭的士唔養車 1招惹小紅書熱議：内地人根本想不到
飲食
4小時前
英網紅RiskyRegg偷拍惹公憤，揚言「20元麻辣燙」拿下中國女子，西安女教師被標籤Easy Girl辱華。
英網紅RiskyRegg偷拍惹公憤｜「20元麻辣燙」追到西安女教師 涉辱華標籤Easy Girl
即時中國
2026-06-13 07:00 HKT
「呃錢黨」冒同事WhatsApp借錢 港女秒識破 教科書式神對答曝光 網民爆笑發現：轉數快變「轉速快」｜Juicy叮
「呃錢黨」冒同事WhatsApp借錢 港女秒識破 教科書式神對答曝光 網民爆笑發現：轉數快變「轉速快」｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
林映暉穿性感比堅尼跳動「彈彈吓」 為宣傳搏到盡 網民讚夠誠意丨自然系女子旅行3
林映暉穿性感比堅尼跳動「彈彈吓」 為宣傳搏到盡 網民讚夠誠意丨自然系女子旅行3
影視圈
17小時前
中移動6.17起禁香港SIM卡內地激活 方保僑料配合堵塞內地人「翻牆」漏洞
中移動6.17起禁香港SIM卡內地激活 方保僑料配合堵塞內地人「翻牆」漏洞
社會
20小時前