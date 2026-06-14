巴西女子玩笨豬跳 未綁繩被掟出直墮40米亡 ︱有片

巴西聖保羅州利梅拉市（Limeira）於6月13日發生一宗致命極限運動意外。一名21歲年輕女子在當地景點骷髏橋（Skeleton Bridge）進行高空彈跳（Bungee jumping）時，因在跳下前未綁好必要的安全繩，不幸從40米高處墜落身亡。

未婚夫目睹慘劇 送院治療

當地警察調查後證實，死者在被拋下前，身上的安全繩並未扣妥。急救人員接報趕抵現場後，但隨即宣告該名女子當場死亡，遺體隨後送往法醫鑑定中心。

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而據了解，死者的未婚夫當時亦在現場目睹慘劇，在得知未婚妻死訊後因身體不適正接受治療。

當地政府控聯邦不作為

另據當地電視台《Rápido no Ar》報道，事故發生後，有部分活動組織者隨即逃離現場。當局隨後出動警用直升機進行搜捕，成功攔截兩名逃跑者。截至目前，已有六人因涉及此案遭到警方逮捕。

利梅拉市政府對此強調，該座橋樑的檢查、維護以及出入控制責任，應由聯邦政府「完全」承擔。利梅拉市長穆里洛．費利克斯（Murilo Félix）指出，聯邦政府多年來一直知道早已存在的安全風險，卻長期缺乏必要的保護措施。

與此同時，利梅拉市議會已公開表示，將針對巴西聯邦政府的不作為正式提起訴訟。市議會特別指出，其實自2025年初以來，地方一直持續向聯邦政府提出撥款申請，要求在該橋樑上加裝安全措施，然而始終沒有得到任何回應。

而本次發生的致命悲劇，使得聯邦政府的這種不作為「無法再繼續下去」。



