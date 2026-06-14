NBA騎士球星夏登非法藏械被捕 被指車內有無入槍套手槍
更新時間：10:26 2026-06-14 HKT
發佈時間：10:26 2026-06-14 HKT
發佈時間：10:26 2026-06-14 HKT
根據侯斯頓（Houston）所在的德州哈里斯群（Harris County）地方法院官網的案件公示，騎士球星占士．夏登（James Harden）於當地時間6月13日凌晨3點41分因非法攜帶武器在侯斯頓被捕。
繳100美元保釋金
有媒體詳細報告了當地法院所公示的夏登被捕：占士．夏登於周六凌晨3點41分被侯斯頓警方逮捕，並因非法攜帶武器的輕罪指控被拘留。
根據媒體取得的法庭記錄，夏登被控「非法、故意且明知」地在其車輛中攜帶手槍。據起訴書副本顯示，當局聲稱「手槍明顯可見」且「未放置在槍套中」。
目前在繳納100美元保釋金後，夏登已獲保釋，定於6月22日出庭。
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