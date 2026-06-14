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菲律賓7.8級地震︱總統視察棉蘭老島災區兩度發笑 網民狠批：缺乏同理心︱有片

即時國際
更新時間：10:55 2026-06-14 HKT
發佈時間：10:55 2026-06-14 HKT

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）於2026年6月10日前往棉蘭老島地震災區視察時，在滿目瘡痍的廢墟現場接受媒體採訪，期間不僅神情輕鬆，更兩次無故咧嘴大笑。

棉蘭老島日前發生7.8級地震

菲總統小馬可斯視察地震災區莫名發出笑聲。ElysiusThor@X
菲總統小馬可斯視察地震災區莫名發出笑聲。ElysiusThor@X
菲總統小馬可斯視察地震災區莫名發出笑聲。ElysiusThor@X
菲總統小馬可斯視察地震災區莫名發出笑聲。ElysiusThor@X
菲總統小馬可斯視察地震災區莫名發出笑聲。ElysiusThor@X
菲總統小馬可斯視察地震災區莫名發出笑聲。ElysiusThor@X

此舉在網上曝光後引發菲律賓民眾與輿論強烈撻伐，遭痛批缺乏同理心、漠視災情。

相關新聞：菲島千次餘震 3.2萬人流離失所

影片曝光後，引發菲律賓民眾及國際輿論強烈批評。民眾指責其漠視災情，缺乏同理心。網友紛紛留言：「災難有什麼好笑的？」「滿目皆是地震廢墟，他卻笑得出來。」「『愧疚』這個字根本不在他的字典裡。」

菲律賓棉蘭老島南部沿海6月8日發生規模達7.8級的大地震，根據最新的傷亡數據，這次地震已造成至少55人死亡、38人失蹤、1100人受傷。

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