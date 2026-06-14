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遊日注意︱日本規定馬桶數量不低於男廁 盼解決女廁排隊

即時國際
更新時間：08:36 2026-06-14 HKT
發佈時間：08:36 2026-06-14 HKT

日本國土交通省近日通過新方針，為改善車站、商業設施等地女性廁所排隊問題，提出男女廁所等候時間應達至平等；在使用人數大致相同的設施，女性廁格數量原則上須不少於男性廁格及小便斗（尿兜）總和。

望實現時間上的「性別平等」

日本《朝日新聞》等媒體引述國土交通省的調查指，與男性專用馬桶及小便兜的設置總數相比，女性專用馬桶的數量在車站少了37%、機場少了34%、電影院則少了11%。

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而國土交通省的新方針則指出，隨着女性就業率提升，女性在戶外使用廁所的機會日益增加。然而，過去不少公共設施在設計廁所時，偏向假設男性使用需求較大，令女廁廁格數量未能配合實際情況，最終導致排隊問題。

考量到女性在穿脫衣物上花費的時間較長等因素，國土交通省方針點出，為了實現等候時間上的「實質性別平等」，確保足夠的廁所面積與馬桶數量才是理想的做法。

新方針中規定，在男女使用者人數大致相同的設施中，原則上女性廁所的馬桶數量必須「等同或多於」男性廁所的馬桶及小便斗總和。

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