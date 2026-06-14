以國安為由 美國禁外國人使用Anthropic最先進AI

美國人工智能（AI）開發商Anthropic上周五（6月12日）透露，美國政府以國家安全為由，下令禁止外國人使用其最先進的AI模型Fable 5與Mythos 5。Anthropic表示不同意政府的處理方式，但為滿足合規要求，已把這兩款模型下線，包括美國用戶在內的所有用戶，都不能使用。

標誌對外AI圍堵政策升級

Anthropic在聲明中表示，已接獲來自政府的出口管制指令，要求暫停外國公民訪問Fable 5和Mythos 5，但指示並未提供其國安顧慮的具體細節。另有美國官員證實，美國商務部確已發出相關指令。

Anthropic稱，據該公司了解，政府認為已發現一種可以繞過或「越獄」（jailbreaking）Fable 5的方法。但該公司不認同，因此回收已部署予全球數億人使用的商業模型，警告若以此為標準，可能扼殺所有前沿AI的研發。

該公司認為這是一場「誤會」，並希望能「盡快」恢復對這些模型的訪問權限。Anthropic說：「這項命令的最終結果是我們必須立即停用Fable 5和Mythos 5，以確保所有客戶均能滿足合規要求，至於其他Anthropic模型的使用權則不受影響。」

Anthropic先前曾表示Fable 5在編寫程式代碼與除錯方面表現優異。而Mythos則為公司最先進的產品線，於4月對外發表，但已因網絡安全疑慮而受到限制。網絡安全專家警告，若此類高階模型落入不法分子手中，將大幅加速複雜的網絡攻擊，尤其是在銀行等依賴複雜、互聯且往往沿用數十年技術系統的行業。

是次禁令標誌着美國對外AI圍堵政策的重大升級，由以往限制晶片硬件出口，演變成直接限制AI模型的存取權。政府的指示和公司的回應也凸顯了AI開發商與監管機構日益加劇的緊張關係，雙方的爭議焦點在於如何評估所謂「越獄」帶來的風險。今年早些時候，Anthropic因拒絕讓美軍將AI模型用於國內監視及全自動武器系統，被五角大樓列入供應鏈黑名單。」。

這項禁令在執行上引發。前白宮官員鮑爾在社媒發文稱，這意味着所有「非美國公民」都將被限制使用這款最强的AI模型，用戶未來或需提供國籍證明。Anthropic的多位核心成員，包括共同創辦人奧拉、AI研究員卡帕西等均出生於美國境外，目前尚不清楚這些外籍研發人員是否會因此被禁止存取自己參與開發的模型。