泰國爆恐怖分屍案 34歲人妻被殺斷肢藏家中大膠箱 頭顱雙臂不知所蹤

泰國曼谷發生一宗駭人聽聞的冷血肢解分屍案。一名在當地餐廳工作的34歲緬甸籍已婚女子，日前突然與家人斷絕聯絡，親友遍尋不獲下報警求助，並於本月12日凌晨陪同當地警方登門尋人。豈料眾人推開其租住的公寓大門時，大股濃烈屍臭撲鼻而來，屋內更有激烈打鬥痕跡。警員隨後在後方露台一個緊蓋的黑色大塑膠箱內，赫然起出一具慘遭斬首、斷肢及剖腹的殘缺女屍。死者的頭顱及雙臂均被砍下，目前不知所終。警方調查後鎖定死者的同鄉廚師丈夫涉嫌重大，正全力追緝其下落。

家屬偕警登門驚聞腐臭 露台黑色巨箱藏剖腹殘軀

案發於曼谷一棟3層高公寓的2樓單位。當地警方於12日凌晨1時35分接報到場，涉事單位為死者的承租物業。辦案人員進屋後，發現客廳及房間有多處反覆搜刮及拉扯的凌亂痕跡，顯見死者生前曾與兇手發生過激烈搏鬥。

警員隨後在後方露台一個緊蓋的黑色大塑膠箱內，赫然起出一具慘遭斬首、斷肢及剖腹的殘缺女屍。泰媒khaosod圖片

警員隨後在後方露台一個緊蓋的黑色大塑膠箱內，赫然起出一具慘遭斬首、斷肢及剖腹的殘缺女屍。泰媒khaosod圖片

案發於曼谷一棟3層高公寓的2樓單位。泰媒khaosod圖片

由於屋內腐肉臭味刺鼻，警員循氣味搜查至後方露台，赫然發現一個蓋子被緊緊扣上的大型黑色塑膠箱。警員將箱蓋打開並移走表面的透明防護塑膠布後，無數血肉模糊的屍塊赫然映入眼簾。經法醫現場初步驗屍，證實死者已死去多日，屍身嚴重腐爛，其腹部更被殘忍剖開；其頭顱已被完全砍斷，雙手亦從肩膀處被切除，雙腿則在膝蓋位置被鋸斷。此外，死者的大腿根部更有數道試圖肢解卻未完全砍斷的深重骨折刀傷，死狀極其恐怖。

疑不甘妻子出軌動殺機 目擊者指二人曾爆激烈口角

警方經身份比對，確認死者為34歲的緬甸籍失蹤人妻。親友透露，死者生前於一家餐廳任職，而她42歲的丈夫同樣為緬甸籍，在當地一間知名夜店擔任廚師，目前在案發後已人間蒸發。死者家屬質疑，兩夫婦近期感情生變，兇嫌疑因強烈懷疑妻子背叛他另結新歡，不甘「戴綠帽」下最終動了殺機。

天眼拍下滿頭大汗推巨箱 警方懷疑頭顱已遭運走棄置

據警方最新調查顯示，本月5日晚上，男被告曾親自前往餐廳接妻子下班，兩人隨後在街頭因感情及男女關係問題爆發激烈口角，這亦是死者最後一次亮在公眾眼前。至9日，女方徹底與外界聯絡中斷，親友驚覺不妥始前往警局報案，最終揭發這宗密室分屍慘劇。

當地警方翻查公寓大樓的閉路電視片段，發現關鍵線索：在本月10日深夜時分，涉案的廚師丈夫神色慌張、滿頭大汗地從案發單位步出，期間極為吃力地拖拉着一個「極為巨大、沉重」的行李箱離開大樓，隨後登車離去。警方懷疑，死者至今下落不明的頭顱以及被切斷的雙臂，恐怕早已被兇手塞進該個巨型行李箱內，載往外地偏僻處棄屍。泰國警方已對該名緬甸籍丈夫發出通緝令，並正全力封鎖其可能潛逃回國的邊境通道。