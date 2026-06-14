美國甘迺迪藝術中心正式拆除特朗普之名 民眾歡呼慶祝

美國總統特朗普在華盛頓甘迺迪表演藝術中心外牆上的名字，已被正式拆除。聯邦地區法官庫珀於周五駁回了中心董事會臨時提出的阻止拆除請求，聯邦上訴法院隨後亦拒絕了華府的暫緩執行令申請，為拆除工程掃清了所有法律障礙。大批工人隨即在深夜趕工，並於周六黎明前，正式將外牆上的「特朗普」名字拆下，引來現場圍觀民眾的一陣歡呼。

董事會最後努力遭法庭全盤駁回 裁決指更名權獨歸國會

這場引發全美文化界與政治圈震盪的冠名風波，源於去年底由特朗普親手挑選並掌控的甘迺迪中心董事會。當時董事會通過投票，強行將這個歷史悠久的國家級表演藝術中心更名為「特朗普－甘迺迪中心」，並隨即在建築物外牆掛上巨大的特朗普名字。此舉隨即遭到民主黨議員及甘迺迪家族成員的強烈反對，並入稟法庭指控此舉違法。

聯邦地區法官庫珀上月底裁定，根據美國當年設立該機構的法例，只有國會才擁有更改中心名稱的法定權力，董事會的更名決定屬於違法，並勒令中心必須在美東時間周五深夜11時59分前，將建築物外牆、官方網站及所有宣傳資料中的特朗普名字全數移除。儘管由特朗普授意的董事會及司法部律師在周四晚至周五傍晚作出最後努力，以「正等待上訴結果、拆完再裝浪費金錢」為由要求法庭暫緩執行命令，但最終仍遭地區法院及上訴法院接連駁回。

工人通宵冒雨趕工 黎明前落牌圍觀民眾高喊拆掉它

隨着最後一輪法律阻礙被全面掃清，甘迺迪中心方面再無拖延藉口。雖然司法部一度以「雷暴天氣可能危害工人安全」為由試圖爭取延長12小時的寬限期，但最終工程仍於周五入夜後迅速展開。

工人首先在外牆相關位置搭建起密密麻麻的棚架，並一度用塑料帆布遮擋視線。至周六凌晨時分，現場聚集了過百名反對冠名的民眾，他們自發發起「放開藝術」集會，並在工人們準備動工時高喊「拆掉它」及「可恥」等口號。到了凌晨大約3時，工人僅用了約30分鐘，便正式將外牆巨型招牌上的「特朗普」英文字母逐一拆下。中心執行董事隨後向法庭提交文件，證實已全面履行法院判決，除實體招牌外，員工電子簽名、信紙頭及官方網站的相關字眼亦已全面復原。