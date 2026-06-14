南極冬天高溫15.4℃！海冰面積「少了一個法國」皇帝企鵝難生存

南極洲西側的海冰正經歷大規模流失，消失的海冰面積幾乎相當於整個法國！最新衛星影像顯示，別林斯高晉海（Bellingshausen Sea）6月份原本應該大範圍結冰，今年卻幾乎無冰，當前海冰與1991至2020年的歷史平均數據相比，足足減少了約65萬平方公里，令科學家相當憂心。

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南極皇帝企鵝可能本世紀末絕種。AP圖片

《衛報》引述塔斯曼尼亞大學南極海冰專家霍布斯（Will Hobbs）說：「這令人沮喪。」他指出，這已是4年內第3次出現類似異常，「 我想我們以後再也看不到那裡的海冰了，就這樣沒了。」

更令人警惕的是，海冰消失恐將加劇南極半島上周觀測到的異常高溫。阿根廷氣象部門的數據顯示，半島東北端的埃斯佩蘭薩（Esperanza）科學考察站，在本月5日和6日，分別錄得15.4℃與13.4℃的日間高溫。當地6月份平均最高氣溫僅-6.2℃，如今高了足足20℃，打破了1998年創下的6月歷史高溫紀錄13.3℃。

別林斯高晉海的西側緊鄰松島冰川（Pine Island）與思韋茨冰川（Thwaites Glacier），這兩座冰川是導致全球海平面上升的主要源頭。澳洲氣象局發言人瑞德（Phil Reid）發出警告，一旦失去海冰的屏障保護，位於冰川前方、起支撐作用的浮冰棚將會加速崩解，促使冰川更快流入海洋，進一步推高全球海平面。

此外，英國南極調查局科學家弗雷特韋爾（Peter Fretwell）警告，海冰「太遲形成、太早融化」的現象，將嚴重威脅皇帝企鵝繁衍。2022年底，該海域沿岸就曾因海冰過早融化，導致大量皇帝企鵝幼雛溺亡的「災難性繁殖失敗」事件。此事也促使聯合國顧問將皇帝企鵝的保育等級提升兩級至「瀕危」。

另一方面，海冰的匱乏也嚴重破壞了磷蝦的棲息環境，並對整個南極海洋食物鏈帶來連鎖性的衝擊。